Неординарна, незвична, талановита, напрочуд гарна, запашна, барвиста… Ці епітети якнайкраще визначають суть виставки «На перехресті двох мистецтв», яку відкрили в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. І зустрілися-здибалися на такому творчому перетині таланти тернопільців — селекціонера Ігоря Хороша і художниці Наталії Басараб.

Улюбленим шкільним предметом пана Ігоря була біологія, може, ще й тому, що цей предмет викладала мама. Та здобув він дотичний до цієї науки фах лікаря. Вісім років працював на швидкій допомозі. Однак біологія, селекціонерство, квітникарство брали своє. Спочатку виводив гладіолуси, потім іриси. Дізнався, що є міжнародні конкурси, що ірисовий світ «дуже насичений, невичерпний». Треба було їздити на розмаїті виставки, конкурси. Тож довелося залишити і швидку, і медицину. Нині в його колекції ледь не тисяча сортів ірисів. Сам же вивів майже 150 сортів квітів з родини півникових.

Уперше ірисові ділянки в селекціонера Ігоря Хороша художниця Наталія Басараб побачила вісім років тому. Зізнається: вони її вразили, бо не думала, що іриси такі багаті на красу, різнобарвні й чарівні. Вирішила їх малювати. І вже створила чимало картин.

Кілька років тому пан Ігор і пані Наталя задумали втілити прекрасний творчий проект — підготувати виставку, де живі квіти поєднати з їхніми відповідниками на полотні. І ось цей доробок вилився в експозицію «На перехресті двох мистецтв».

Директор обласного краєзнавчого музею Степан Костюк зазначає, що такого вернісажу в цій установі ще не було. Репрезентували майже 40 картин. На полотнах постають не лише іриси, а й бузок і півонії. Позаяк Ігор Хорош бузок також виводить, один із сортів присвятив тернопільській співачці народній артистці України Любові Ізотовій. Селекцією ж півоній не займається, проте перші спроби вже робив.

Цікаво, що експозицію змінюватимуть доти, доки цвістимуть півонії й іриси. Квітів із родини півникових, звісно, й у вазах, і на полотнах найбільше. Уже самі назви сортів видзвонюють добірним поетичним словом, поважною музикою, налаштовують на пісню: «Місячна соната», «Кав’ярня кохання», «Озеро надії», «Місячне сяйво», «Грозова увертюра». А ось «Дельфін і русалка» — його торік визнали найкращим в Україні.

Представлено також кілька іменних сортів. Кожну відому особу Ігор Хорош бачить у певному кольорі. Жваве зацікавлення в учасників виставки викликає «Ліна Костенко». Квітка вражає яскравістю й ніжністю, висловленою в білосніжній та жовто-золотистій барвах. Тішить блакитно-фіолетовими кольорами з апельсиновими борідками «Барбара Брильська» на честь польської актриси. Ім’я ще однієї славетної польки співачки Анни Герман теж відлунює у лагідній квітці.

Cелекціонер, звісно, присвятив окремий сорт і художниці Наталії Басараб. Ірис «Наталія Басараб» має фіолетові тони, які для Ігоря Хороша — «символ мудрості». Цей сорт він вивів три роки тому, наступного року його інтродукують у США. Ще не поширений у садах і сорт «Анна — королева Франції», адже пан Ігор вивів його нещодавно і віддав у такий спосіб шану князівні Анні Ярославні. Сорт цікавий тим, що в нього, крім борідок, є просторове продовження, яке нагадує корону королеви.

До слова, напередодні відкриття виставки в Тернополі Ігор Хорош повернувся із французької столиці, де впродовж тижня як член журі брав участь у міжнародному конкурсі «Франс-ірис», який організовують тут щодва роки. Наступного сезону тернопільський селекціонер відправить свої сорти ірисів до Франції, але вже як конкурсант. Нині ж його квіти як конкурсні ростуть у Флоренції.