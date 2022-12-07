Цього тижня набуло чинності ембарго ЄС на російську морську нафту. Це стало одним з найжорсткіших санкційних обмежень Євросоюзу, спрямованих на скорочення доходів від енергоносіїв, які путін використовує для фінансування війни проти України.

росія — другий у світі експортер сирої нафти після Саудівської Аравії. 2021 року майже половина нафтового експорту припадала на Європу. Війна проти України не надто зменшила її прибутки від продажу нафти. Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, у жовтні загальний експорт російської нафти становив 7,7 мільйона барелів на день. Це лише на 400 тисяч барелів менше від довоєнного рівня щоденного експорту. Від початку повномасштабного вторгнення кремль отримав десятки мільярдів доларів доходів від викопного палива.

Проте країни G7 та ЄС вирішили змінити цю ситуацію. І наважилися на два кроки, що мають на меті скоротити прибутки москви, які вона витрачає на вбивство українців. Це ембарго ЄС на морську нафту та обмеження цін на нафту, про яке домовилися столиці «Групи семи» та Євросоюзу. Аналітики вважають, що після цих кроків Захід вступив у нову доволі непевну фазу енергетичної війни з росією.

Про заборону на експорт морської нафти з росії було домовлено на початку цього року, нафтове ембарго стало частиною шостого санкційного пакета ЄС. Країни G7 і Австралія погодилися заборонити імпорт сирої нафти з рф. Запровадження ембарго збіглося зі встановленням ліміту ціни на російську нафту, яку постачають решті країн. ЄС і G7 домовилися обмежити ціну 60 доларами за барель. А в лютому 2023 року стане чинною нова заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів, таких, як бензин, дизельне та авіаційне пальне.

російську нафту замінить близькосхідна

Усі ці заходи мають різні потенційні наслідки для Європи, росії та світових цін на нафту. І вони становлять значні ризики для і без того нестабільної економічної та геополітичної ситуації.

Що означає ембарго ЄС на нафту? Це означає, що із 5 грудня країни ЄС не можуть імпортувати російську сиру нафту суднами, за винятком Болгарії. Їй дали більше часу, щоб запровадити ембарго. У Єврокомісії обіцяють, що до кінця цього року майже 90% імпорту російської нафти до ЄС потрапить під заборону.

За словами старшого наукового співробітника брюссельського аналітичного центру Bruegel Сімоне Тальяп’єтра, якого цитує видання Politico, ЄС імпортуватиме сиру нафту з інших країн. «росія, мабуть, збільшить експорт сирої нафти до Китаю та Індії, що зменшить попит на близькосхідну нафту. А Європа отримає більше нафти із Близького Сходу та інших країн», — прогнозує експерт.

Проте заборона ЄС на морське транспортування сирої нафти не поширюється на нафту, яка надходить до Європи з росії трубопроводами. Це означає, що Угорщина, Чехія та Словаччина й надалі отримуватимуть російську нафту трубопроводом «Дружба». Німеччина та Польща також отримують поставки трубопроводами, але в односторонньому порядку зобов’язалися припинити цей імпорт до кінця цього року.

Щодо введення обмеження ціни на російську нафту, яка не має перевищувати 60 доларів за барель, то воно поки що особливо не впливатиме на прибутки москви. Нині російська нафта на світовому ринку продається навіть за нижчою ціною. Наприклад, минулого тижня вона коштувала приблизно 52 долари за барель. Саме тому Президент України Володимир Зеленський назвав введення цього обмеження слабким заходом. І хоч ціновий ліміт 60 доларів за барель не зашкодить росії, він матиме більш відчутний вплив на російські прибутки, якщо із часом ця ціна знижуватиметься. А операторам з ЄС заборонено страхувати та обслуговувати судна, які перевозитимуть дорожчу нафту.

Танкерний флот з металобрухту

У кремлі вже пообіцяли, що неодмінно дадуть відповідь на нафтове ембарго та ліміт цін. російські міністри неодноразово погрожували припинити продаж нафти країнам, які погодилися на цінове обмеження. росія вже навіть встигла накопичити флот зі старих танкерів, щоб обійти обмеження. Експерти передбачають, що рф може скоротити видобуток та експорт нафти, щоб підвищити світові ціни та завдати шкоди економіці своїх геополітичних суперників.

«Ми продаватимемо нафту і нафтопродукти в ті країни, які працюватимуть з нами на ринкових умовах, навіть якщо нам доведеться трохи скоротити видобуток», — заявив міністр енергетики рф олександр новак.

У Єврокомісії спокійно реагують на заяви кремля. Як сказав у розмові з «УК» високопоставлений чиновник, усі висловлювання офіційних російських осіб вивчать, проте нічого нового в них поки що не звучить. За його словами, в ЄС давно готувалися до нафтового ембарго та введення ліміту ціни, тому європейські аналітики прорахували безліч сценаріїв і не надто налякані істериками у кремлі.