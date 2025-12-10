Президент привітав воїнів, відзначив їх державними нагородами і вручив командирам підрозділів бойові прапори, стрічки почесної відзнаки «За мужність і відвагу» та стрічку почесного найменування. Він наголосив, що це свято Збройних сил країни, яка вміє захищати себе і стоїть так, що просто немає нікого у світі, хто міг би дозволити собі не зважати на нашу державу.

Бойові ордени за бойові заслуги

«І навіть ті у світі, хто все ще не вірить в Україну або просто недостатньо знає про нашу державу, все одно змушені рахуватися з тим, як відреагує Україна. Захищаючи свою державу, наша армія змінилася так, що зараз це багато в чому взірець для інших армій світу. Але зміни повинні продовжуватись і будуть. Наша армія має бути максимально сучасною в усьому», — акцентував Володимир Зеленський.

Глава держави подякував кожній родині українських воїнів і закликав завжди пам’ятати близьких, друзів, знайомих і незнайомих — усіх українців, які віддали життя заради України. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх полеглих українських воїнів. Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України, яких удостоєно найвищої державної нагороди.

Старший сержантІгор Журавель. Зміг надати важливі розвідувальні дані та роздобути російську радіостанцію, знищивши чотирьох окупантів. Торік 10 серпня зазнав двох поранень поспіль, але вів вогонь далі. У цьому бою Ігор Журавель знищив майже 20 загарбників, забезпечив перегрупування підрозділів та евакуацію поранених, але сам загинув унаслідок третього поранення.

Молодший сержантВіталій Карвацький. Виконував бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту, зокрема на авдіївському та покровському напрямках. Із квітня 2024 року був оператором FPV-дронів на харківському напрямку, знищив понад 600 ворожих піхотинців і десятки одиниць бронетехніки. Загинув від удару ворожого FPV-дрона.

СолдатОлег Яровий. Торік у серпні на Донеччині, залишившись сам на позиції, протягом тижня відбивав російські атаки. У грудні, маючи в руках лише один кулемет, знищив понад 20 окупантів. Навчився керувати дронами та використовував їх для забезпечення евакуації поранених, підвезення боєприпасів і коригування вогню. Загинув у стрілецькому бою, до останнього захищаючи позицію.

Ще трьох Героїв України Президент відзначив особисто.

Старший лейтенант, командир 414 окремої бригади безпілотних систем Сил безпілотних систем ЗСУАндрій Клименко. Брав участь в обороні Києва, боях на Херсонщині, Харківщині, Сумщині та Донеччині. Із червня по вересень цього року підрозділ під командуванням Андрія Клименка уразив понад 10 тисяч російських військових.

СолдатЛюбомир Мікало. Учасник боїв на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Сумщині. Неодноразово відбивав штурмові дії сил ворога, що значно переважав. У травні — липні протягом 41 доби утримував позиції, відбивши 17 російських штурмів і перебуваючи під постійним вогневим ураженням. Особисто знищив щонайменше 25 окупантів.

Молодший сержантСергій Тищенко. Із 24 червня минулого року бойовий медик без ротації безперервно перебував на позиціях 471 добу, рятуючи життя побратимам, які стримували численні штурми ворога в Бахмутському районі. Попри можливість вийти на ротацію раніше Сергій Тищенко відмовлявся залишати побратимів.

Володимир Зеленський вручив окремим Захисникам відзнаку «Хрест бойових заслуг».

МайорВладислав Котов. Пілот штурмовика Су-25 і винищувача МіГ-29. Здійснив 253 бойові вильоти для прикриття піхоти, знищення російських авіаційних засобів, завдання ракетних і бомбових ударів по техніці ворога й окупантах. Виконав десятки успішних операцій, знищуючи ворожі дрони, крилату ракету, пункти управління і місця скупчення особового складу.

Старший сержантДенис Марін. Оборонець міста Бахмута в бойових умовах розгорнув навчання з тактичної медицини, організував роботу медиків, побудував систему медичної евакуації. Під його керівництвом вдалося врятувати 30 поранених воїнів. Торік у січні — серпні евакуював понад 70 поранених захисників, але сам зазнав поранення.

КапітанОлександр Чередніченко. Завдяки його діям і координації з ротою ударних БпЛА 25 липня цього року вдалося зупинити просування ворога й утримати позицію. Упродовж місяця, стримуючи штурмові наступи, Олександр Чередніченко забезпечив знищення понад 600 окупантів безпілотними засобами.

Найкращим подарунком був би мир

Президент відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького І й ІІ ступенів, «За мужність» І—ІІІ ступенів, Княгині Ольги ІІІ ступеня та вручив бойові прапори командирові 141 окремої механізованої бригади, 414 окремої бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра», 425 окремого штурмового полку «Скеля» та 108 окремого штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі» 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

У День ЗСУ Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які лікуються в одному з медичних закладів Києва, і відзначив їх державними нагородами. Глава держави поспілкувався із Захисниками, котрі мають важкі поранення, подякував їм за службу й захист України та побажав якнайшвидшого одужання.

«Хочу вам подякувати в День Збройних сил України, що додаєте сил нашим воїнам. І вам бажаю сил, щоб рідні та близькі вас підтримували. Потрібна додаткова енергія, щоб ви її передавали нашим бійцям. Дякую за кожне збережене і кожне повернуте життя. Бажаю вам миру та перемоги», — звернувся він до медиків.

Глава держави взяв участь у другому військовому молитовному сніданку з нагоди Дня ЗСУ. До заходу долучилися предстоятелі церков і релігійних організацій, капелани, Захисники України та іноземні гості.

Президент зазначив, що сьогодні особливий день, який має подвійне значення: День ЗСУ і День святого Миколая, який 6 грудня відзначають християни в багатьох країнах Європи та світу, — час, коли віра в дива найміцніша, а для України найкращим подарунком був би мир.

«Справедливий, достойний і чесний мир. І на мій погляд, важливо, щоб він був тривалий. Але ми знаємо: ніхто нам не подарує цей мир, його потрібно вибороти», — зазначив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, яка також узяла участь в урочистих заходах з нагоди Дня ЗСУ, зазначила, що в лавах Сил оборони — вільні люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити свою державу від ворога. «Наша сила, гарантія незалежності і наша гордість. Сміливі чоловіки й жінки, дівчата та хлопці, які щодня виборюють незалежність України», — наголосила очільниця уряду.

Вона підкреслила, що вже третій рік День ЗСУ відзначаємо разом із Днем святого Миколая. Чудотворець завжди символізував віру в добро і диво. Збройні сили України — ті, хто дає нам віру в майбутнє і творить дива, стримуючи значно більшого агресора, обстоюючи наш суверенітет і незалежність у найскладніших умовах.

«Віримо в ЗСУ. Військо працює, і всі ми маємо працювати для війська. Дякую ЗСУ за кожен наш день. Вічна шана і пам’ять всім нашим Героям, які віддали життя, захищаючи країну», — зазначила Юлія Свириденко.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ