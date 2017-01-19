Всесвітній економічний форум у швейцарському курортному містечку Давосі — чудова платформа для неформального спілкування сильних світу цього. Окрім участі в панельних дискусіях чи тематичних засіданнях, є чудова нагода зустрітися, так би мовити, на полях саміту, трохи послабивши протокольні краватки.
Цим сповна й скористався Президент Петро Порошенко, який очолює українську делегацію на форумі. Згідно з дипломатичним етикетом, він не міг не засвідчити повагу господарю зібрання — Президенту Швейцарії Доріс Лойтхард, якій подякував за підтримку територіальної цілісності України, відзначив суттєвий внесок у діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та фінансування гуманітарних проектів.
Глави держав відзначили успішне проведення засідання Спільного українсько-швейцарського комітету з торговельно-економічного співробітництва, а також набуття чинності Угоди про надання Україні кредиту в розмірі 200 мільйонів доларів. Швейцарія запевнила, що готова вже в січні спрямувати перший транш кредиту в 100 мільйонів доларів.
Співрозмовники констатували позитивну динаміку інвестиційного співробітництва, а Петро Порошенко запросив швейцарських інвесторів до роботи в Національній інвестиційній раді. Швейцарія також обіцяє запровадити безвізовий режим для українських громадян одразу після ухвалення аналогічного рішення з боку ЄС.
Петро Порошенко й Доріс Лойтхард домовилися прискорити спільні кроки з розслідування злочинів попередньої української влади і повернення заморожених активів, які нині зберігаються у швейцарських банках.
«Ми визначили чіткі графіки і координацію співпраці Міністерств юстиції, генеральних прокуратур, які мають швидше привести до відповідного результату і повернення цих грошей в Україну», — наводить слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП. Адже ці кошти потрібні на підтримку внутрішніх реформ.
А перспективи співробітництва й впровадження інвестиційних проектів за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку він обговорив із президентом цієї інституції Сумою Чакрабарті. Однією з них є вірогідність зростання цьогорічного обсягу фінансових ресурсів ЄБРР для нашої країни.
Президент ЄБРР гідно оцінив дії нашої влади з націоналізації ПриватБанку та підтвердив наміри своєї структури й надалі надавати експертну допомогу в реформуванні цього вітчизняного банку. Крім того, сторони домовилися продовжувати співпрацю за проектом Чорнобильського фонду «Укриття» та щодо Рахунку ядерної безпеки, адміністратором яких виступає ЄБРР.
Історичною назвав Президент зустріч із наслідним принцом Алоїзом Ліхтенштейнським, оскільки досі в нас не було контактів на найвищому рівні. Тож це має стати стимулом для активізації двосторонніх відносин. Петро Порошенко висловив удячність за принципову позицію Ліхтенштейну на порушення Росією територіальної цілісності України, включаючи приєднання до санкцій ЄС, підтримку відповідних резолюцій в межах ООН. Відзначив він і активну участь Ліхтенштейну в подоланні гуманітарних наслідків російської агресії, фінансову участь у будівництві захисного саркофага над об’єктом «Укриття», підтримку наших реформ.
Сторони також обговорили шляхи активізації торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між країнами. Наслідний принц Ліхтенштейну запевнив, що його країна запровадить безвізовий режим для наших громадян одразу після аналогічного рішення Європейського Союзу.
Крім того, на полях саміту Петро Порошенко дав інтерв’ю телеканалу Bloomberg, в якому докладно проаналізував причини загострення геополітичної ситуації в Європі через агресивні дії Кремля. «Якщо буде дозволено будь-кому починати агресію проти суверенної, незалежної країни лише за її бажання реформуватися, побудувати демократію та боротися за свободу, то це питання цінностей, а не санкцій», — наголосив Президент. Саме тому наша країна потребує трансатлантичної єдності й солідарності.
Розповів він і про перспективу подальших відносин із США на тлі приходу до влади нового глави Білого дому: «Обраний Президент Дональд Трамп має унікальні можливості для використання всього свого впливу для підтримки України в її боротьбі за свободу й демократію». Порошенко нагадав, що був одним із перших світових лідерів, кому зателефонував Дональд Трамп після обрання. Й під час телефонної розмови було домовлено про візит глави Української держави до США після інавгурації американського Президента.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»