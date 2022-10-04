В умовах війни, яка нині триває, освітня сфера України швидко змінюється, трансформується. Заклади впроваджують змішані форми навчання, колективи пристосовуються до переривання занять через повітряні тривоги, однак викладачі не припиняють вчити дітей за будь-яких умов. Педагогів, школярів і студентів війна змусила стати максимально гнучкими, а держава, своєю чергою, допомагає швидко оптимізувати навчальний процес. Розвиток інноваційних технологій стає основою масштабних освітніх реформ, що перетворюють освіту на продуктивний сектор економіки.

Безпека — це найголовніше

Черкаський державний бізнес-коледж, очолюваний депутатом обласної ради, професором Олегом Кукліним, — один із тих, які у відповідь на небезпеки воєнного стану знайшли засоби й можливості не тільки не розгубити свої напрацювання та здобутки, а й примножити їх, зробити навчально-виховний процес ще ефективнішим. Зрозуміло, найперша турбота — безпека студентів та викладачів.

— Ми належним чином облаштували просторе укриття, яке відповідає всім нормативним вимогам, змонтували систему сповіщення про повітряну тривогу, яка спрацьовує автоматично, уклали договір з поліцією охорони й організували чергування відповідальних працівників для забезпечення чіткого й оперативного спуску до сховища. Крім цього, навчальні пари нині проходять так, що кожен студент має, крім онлайн, ще й щоденні заняття в аудиторії. Нам удалося зберегти всі наші досягнення в організації ефективного навчального процесу, методики викладання та залишити частинку того мирного життя, яке всі мали до пандемії та війни, — розповідає Олег Володимирович.

Навчальний рік розпочали тут ще 15 серпня. Заняття відбуваються у змішаній формі з 8:30 до 20:00. Першокурсники очно вчаться на 1-3 парах, другий курс — на 3-5 парах, третій — на 6-8 парах, студенти бакалаврату — за гнучким графіком. Також запрацювали й усі спортивні секції та студентські науково-практичні клуби. А навчальні й виробничі практики тепер не розпорошені впродовж року, а сконцентровані на осінньо-зимовий період, аби трохи заощадити під час опалювального сезону. Студенти поставилися до цього з розумінням.

Цьогорічну вступну кампанію в коледжі провели дуже успішно, попри те, що значна частина черкаської молоді виїхала за кордон та вже вступила там до навчальних закладів.

Молодь обирає ІТ та мультимедійний дизайн

— Сьогодні кількість студентів перевищує довоєнну, в коледжі навчається 1117 здобувачів освіти, серед них є і внутрішньо переміщені особи. Для нас така статистика позитивна, адже знаю, що подекуди кількість вступників на Черкащині значно зменшилася, — розповідає керівник навчального закладу й додає, що половина зі вступників обрала для себе ІТ-спеціальності або мультимедійний дизайн.

Маючи надзвичайно сприятливе середовище для розвитку IT-освіти, навчальний заклад активно співпрацює з компаніями черкаського ІТ-кластеру, які інтегрують сучасні світові практики в систему підготовки фахівців. Робиться це для того, аби забезпечити охочих якісною освітою у сфері інформаційних технологій та сприяти конкурентоспроможності українських спеціалістів.

Сам Олег Володимирович — людина творча. Він автор багатьох наукових праць та підручників. Має наукові ступені доктора економічних наук та кандидата педагогічних наук, стажування в США. Відповідно до опублікованого світового рейтингу науковців «Top Universities Rankings 2022», його визнано най­успішнішим дослідником серед науково-педагогічних працівників коледжів України. Навчальний заклад з 2022 року присутній у рейтингу світових університетів «Webometrics Ranking of World Universities».

З метою підвищення якості освітнього процесу та інтернаціоналізації освіти, до викладання залучили американських викладачів із Бровард коледжу, штат Флорида. Тут уперше в Україні запроваджено викладання навчальної дисципліни коледжів США. З вересня 2022 року в бізнес-коледжі розпочався сертифікований англомовний курс «Основи ефективної комунікації». Онлайн-курс триватиме вісім тижнів. Учасниками стали 16 студентів різних курсів із груп поглибленого вивчення англійської мови.

Викладач курсу доктор Андреа Апа розробила унікальну навчальну програму, доступну для студентів-учасників на онлайн-платформі Moodle, яка складається із силабусу (персоніфікованої програми викладача для навчання студентів із кожного предмета, що оновлюють на початок кожного навчального року), матеріалів занять, зокрема відеоматеріали, та домашніх завдань для самостійного опрацювання. Успішні студенти за результатами навчання отримають відповідний сертифікат від організаторів курсу. Чинне освітнє законодавство штату Флорида дає змогу зарахувати цей сертифікований курс як частину навчання в американському коледжі. До речі, для здобувачів освіти Черкаського коледжу навчання безплатне, оскільки всі витрати взяли на себе американські партнери.

Цьому навчальному закладу допомагають й іноземні партнери. Олег Куклін зазначає, що цьогоріч удалося залучити понад 150 тисяч доларів грантових коштів на проживання та навчання наших студентів у навчальних закладах зарубіжних країн, а також для стажування викладачів. Уже втретє поспіль коледж разом із латвійським партнером — Університетом прикладних наук ISMA, м. Рига, отримав грант Програми Європейського союзу «Еразмус+» на суму понад 100 тисяч євро.

Навчаючи, постійно вчися сам

— Усе це сталося, зрозуміло, не одразу. У неформальному оцінюванні продовжуємо посідати перше місце серед українських коледжів щодо залучення грантових коштів. Ми напрацьовували дружні відносини з іноземними партнерами багато років. А з початком війни знову звернулися до них по підтримку. Так, деякі з різних причин не змогли нам допомогти, але маємо й багато позитивних результатів. До речі, нас підтримують і місцеві роботодавці. Торік уклали угоду з агрохолдингом «Миронівський хлібопродукт», і на базі його сервісного центру «Фінанси» наші студенти оволодіватимуть основами бухгалтерського обліку, — розповідає Олег Куклін.

Кадри вирішують усе. Пам’ятаючи цю прописну істину, тут досягли чи не найкращого показника кадрового потенціалу серед коледжів України: 28% викладачів мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук, третині присвоєно педагогічне звання «викладач-методист».

28 викладачів пройшли навчання та стажування у ФРН, Канаді, США, Польщі, Ірландії, Латвії, Великій Британії, Чеській Республіці та отримали міжнародні сертифікати. Науково-педагогічними та педагогічними працівниками бізнес-коледжу підготовлено понад 220 авторських навчальних видань для студентів.

Цікаво, що необхідність зосередитися на головних напрямах, мобілізувати зусилля для досягнення головної мети — підготовки висококваліфікованих фахівців, сприяла удосконаленню методичної роботи з викладачами. Нині вона спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки викладачів до пошукової діяльності, роботи в нових умовах. Головні зусилля зосереджено на наданні дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який сприяє пошуку найкращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій. Це й обумовлює оптимізацію навчально-виховного процесу в закладі.

Кожна кафедра та відділення можуть похвалитися неабиякими успіхами. Приміром, студенти відділення дизайну наполегливо набувають навичок розроблення систем єдиної візуальної ідентифікації, дизайн-проєктів, плакатів, виготовлення макетів та упаковок, створення художніх фоторобіт, шрифтових композицій та авторських шрифтів, мають змогу розвивати та втілювати власні ідеї у творчих проєктах. Відгуки про випускників відділення — якнайкращі. Багато з них стають визнаними фахівцями на підприємствах міста й області, мають у своєму доробку вагомі роботи.

Цими днями випускник коледжу Дмитро Кришовський відкрив першу персональну виставку в Черкасах. Свої роботи, а саме графіку, левкаси й артоб’єкти, художник презентував у новому креативному арт­просторі. Дмитро назвав свою експозицію символічно — «Сьомий», нагадавши глядачам, що вже сьомий місяць в Україні триває повномасштабна війна, яка торкнулася серця кожного українця. Усі роботи, створені дизайнером, пронизані енергетикою протидії агресії, віддзеркалюють надію на щасливе майбутнє і показують силу та незламність духу українців у ці нелегкі для нашої країни часи. Примітною є одна з робіт художника — гравюра з російським кораблем, яку відзначено автографом Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Нові підходи в нових реаліях

Нові реалії війни змінюють студентську спільноту. У вільний час юнаки і дівчата не припиняють волонтерити разом із викладачами закладу. У коледжі діє Центр допомоги хворим дітям Черкащини, який ініціював проєкти з підтримки дітей, хворих на туберкульоз, допомагають родинам, у складі яких є люди зі СНІДом. Протягом двох тижнів команда волонтерів залучила фінансові ресурси, придбала та укомплектувала гуманітарні пакунки 42 дітям, хворим на туберкульоз. Недавно всі родини черкащан і сім’ї переселенців, дітей, які лікуються у дитячому відділенні обласного протитуберкульозного диспансеру, отримали продовольчі набори та медикаменти, солодощі, засоби гігієни.

Подбали й про те, аби допомога волонтерів була предметною, відповідала потребам і запитам хворих. Приміром, склад аптечки першої допомоги погодили із завідувачкою відділення дитячого туберкульозу Світланою Євтєєвою. До неї включили необхідні медичні препарати та санітарно-гігієнічні засоби. Пакети продовольчих наборів також містили все необхідне для потреб людей, які мають особливі потреби. Добрі результати дало об’єднання зусиль у цій справі з представниками ІТ компаній міста Черкаси.

Але чи не найбільше волонтери коледжу переймаються допомогою бійцям ЗСУ, у 42 студентів батьки зі зброєю в руках захищають нашу Батьківщину. Воїни з прикордонної комендатури швидкого реагування, які недавно вкотре отримали допомогу від трудового колективу закладу та студентської громади, були дуже вдячні за передані термобілизну, солодощі, чай, каву, крупи, консерви, засоби гігієни, ліки та вітаміни, теплий одяг та інші речі.

Колектив коледжу, незважаючи на жодні перестороги воєнного часу, сповнений бажання й надалі плідно працювати на ниві підготовки кваліфікованих фахівців. Він не раз доводив свою високу професійність. Не дарма у стратегії розвитку до 2027 року записано: «Місія закладу — створення креативної екосистеми, що забезпечує умови для формування та розвитку людського капіталу Черкаської області».

Насамкінець. Після того, як матеріал підготували до друку, стало відомо, що директору Черкаського державного бізнес-коледжу Олегу Кукліну Указом Президента присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».