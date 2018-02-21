Відтепер голови об’єднаних територіальних громад Запорізької області спільно формуватимуть позицію з питань захисту інтересів територій, співпрацюватимуть із депутатами облради, облдерж­адміністрацією, розроблятимуть пропозиції до міжнародних донорів щодо підтримки секторальних реформ. Задля цього створено раду голів ОТГ Запоріжжя.

Як зазначає голова Запорізької облради Григорій Самардак, децентралізація в області просувається завдяки ініціативним лідерам, зацікавленим як у її розвитку, так і окремих територій області.

Спорт — серед пріоритетів

Нині ОТГ створено більш ніж на 52% території області: функціо­нують 36 ОТГ, ще 6 — у процесі об’єднання. Запорізький центр розвитку місцевого самоврядування, створений за підтримки програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України, проводить семінари, які стосуються етапів проведення реформи. На останньому роз’яснювали питання передачі майна та майнових прав зі спільної до комунальної власності громад. Ішлося про документальне оформлення, інвентаризацію, зобов’язання юридичних осіб тощо.

В області презентували концепцію розвитку спорту на 2018 рік. Громади планують активно розвивати спортивну інфраструктуру. У селах з’являться спортивні майданчики, футбольні поля. Директор Запорізького центру розвитку місцевого самоврядування Олександр Свистун зазначив, що в концепцію входять заходи, спрямовані на допомогу органам місцевого самоврядування в реалізації таких проектів. За його словами, планують залучати європейських експертів, які консультуватимуть у питанні правильного налагодження роботи структурних одиниць виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, що відповідають за спортивну галузь. Буде розроблено методичні рекомендації щодо облаштування багатопрофільних спортмайданчиків, щоб перейти від футбольних полів до цілісних спорткомплексів.

Деякі торішні напрацювання у цій сфері, розроблені центром, навіть вийшли за межі області. Започаткований центром торік обласний турнір з футболу серед команд ОТГ став успішним пілотним проектом, який цього року може стати всеукраїнським із фінальною грою на Олімпійському стадіоні.

За даними Федерації футболу України, в нашій країні у футбол грають 360 тисяч осіб, що становить менш як відсоток населення. Для порівняння: за даними дослідження ФІФА, у Європі в середньому у футбол грає 7%, в Англії — 15, Німеччині — 20. Нам бракує спортивної інфраструктури і тренерів.

— Цього року на Запоріжжі плануємо підготувати 20 сертифікованих тренерів з футболу для 10 громад області, — каже Олександр Свистун. — Уже є заявки. Погоджено не лише навчання, а й забезпечення спортінвентарем Федерацією футболу. Допоможемо громадам підготувати заявки на фінансування спортінфраструктури. Це можуть бути кошти самих ОТГ, державні субвенції на розвиток інфраструктури, соціально-економічний розвиток, обласна субвенція, програми міжнародної технічної допомоги, об’єднання зусиль бізнесу й ОТГ, облігації, міжмуніципальне партнерство тощо. Наприклад, Веселівська ОТГ ініціює будівництво власного басейну.

Інфраструктуру розбудовують

Днями відбулося відкриття єдиного офісу центру надання адміністративних послуг Токмацького району та міста Токмака.

— Оновлення та оснащення центру стало можливим у межах реалізації проекту «Підтримка українських громад у зв’язку зі збільшенням внутрішньо переміщених осіб» за сприяння уряду Німеччини, обласної та районної рад, — зазначив голова Токмацької РДА Віктор Дудукалов. — Це спрощення процедури надання адмінпослуг населенню, підвищення їхньої якості. Упроваджено електронну чергу, що пришвидшить отримання необхідних документів жителями міста й району.

Заступник голови Запорізької ОДА Олександр Бабанін зауважив, що нині одне із пріоритетних питань для Токмаччини — створення ОТГ. Фахівці облдержадміністрації нададуть правову допомогу і консультативний супровід громадам у процесі їх добровільного об’єднання. І в ОТГ мають бути сучасні ЦНАПи, де надають адмінпослуги у комфортних умовах.

Генеральний консул Німеччини Вольфґанґ Мьоссінґер підкреслив, що оснащення центру сучасними технологіями особливо важливе для громади Токмацького району, яка налічує до 53 000 осіб, серед яких багато переселенців. Оновлення центру позитивно вплине на своєчасне реагування на потреби переселенців, які стикаються з адміністративними проблемами у відновленні втрачених чи оформленні нових документів. Обладнання зменшує час отримання адмінпослуг, сприяє спокою в очікуванні черги.

А в селі Ботієве Приазовського району Запорізької області відкрили газопровід, що подаватиме газ одразу в три села: Ботієве, Строганівка та Бабанівка. Роботи розпочали ще у квітні 2014 року, вартість будівництва підвідного газопроводу протяжністю майже 10 кілометрів становила 3,7 мільйона гривень.

Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль подякував компанії «Газфаєр», яка, пішовши назустріч селянам, проводила роботи ще до надання коштів. І підкреслив, що місцеві жителі теж зробили внесок. Нині в області чимало населених пунктів, де люди повірили владі, об’єднались і доклали зусиль до проведення блакитного палива до своїх осель. Цього року в Новомиколаївському, Гуляйпільському районах, також у напрямку Якимівка — Кирилівка планують провести газ. Є чимало амбітних планів, та першочергову увагу приділятимуть тим населеним пунктам, де люди об’єднуються.

Як повідомив голова громадської організації «Соціальний розвиток» Володимир Тіщенко, її було створено для будівництва вуличного газопроводу. До неї належать 302 жителі сіл.