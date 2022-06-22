Україна має велику історію, видатні постаті. Вона була, є й буде. Україна назавжди, Ukraine Forever. Це та основа, на яку оперся у своїй ідеї музикант, саунд-продюсер Андрій Мазепа, який уже 12 років живе у столиці, але рід його закорінений у Тернополі. На початку широкомасштабного вторгнення рашистів в Україну завдяки Андрієві з’явилася нова медіаплатформа, яку він так і назвав: Ukraine Forever. Це, як сам визначає, — український культурний мовець. І він транслює в онлайн-форматі актуальні позитивні програми культурного спрямування. «Урядовий кур’єр» запросив Андрія МАЗЕПУ до розмови, щоб дізнатися подробиці його творчого проєкту.

— Пане Андрію, задум створити суто українську медіаплатформу патріотичний, шляхетний і конче потрібний нині широкому загалу українців. Ви взялися вперто втілювати в життя власну ідею. Чи виникали перепони на цьому шляху і труднощі?

— Мені дуже хотілося створити програму про українську музику, культуру, як живуть, розвиваються вони нині. Я придумав програму, став ознайомлювати в Тернополі з її тематикою місцеві телеканали, але відчув, що немає нікому діла до культурного контенту. Проте ідеї своєї я не полишив.

Коли 24 лютого російський агресор почав на українських теренах велику війну, до мене в Тернопіль навідався медіафахівець з Києва директор Асоціації продюсерів України Сергій Козаченко. Він повертався тоді з Карпат до столиці, хоч тисячі киян, навпаки, їхали на захід країни. Я ознайомив його з подробицями власних задумів щодо створення студії та відеопрограм. Він підтримав, хоч добре усвідомлював, що справа ця нелегка. Він став партнером і, по суті, ми з ним удвох підняли, образно кажучи, цей великий камінь, і медіаплатформа запрацювала та діє зараз. Один з відомих тернопільських підприємців допоміг зі створенням студії.

— Які програми готуєте і пропонуєте?

— Через майже три місяці вже маємо медіаплатформу Ukraine Forever, на якій можна переглянути дев’ять різних форматів програм про українську культуру. Зайшовши на YouTube-канал чи сайт www.ukraineforever.com.ua, можна їх переглянути.

— Було б цікаво дізнатися про деякі програми, які вже підготовлені.

— Випала нагода познайомитися з поетом, науковцем з Тернополя Олегом Германом. Перша наша зустріч з паном Олегом увінчалася зйомкою. Він у студії прочитав вірш, який щойно написав. Увечері цю поезію ми вже оприлюднили у програмі «Моє слово». Сам Олег Герман — легенда Тернополя, тож виник задум, що він мав би розповісти про легендарні постаті всієї України. Він погодився. З перших випусків він виніс цю програму у високе поле відчуття та сприйняття. Хочемо, щоб українці, дізнаючись легенди, факти, подробиці про великих українців, прагнули бути такими самими відданими Україні, нашому народові. Маємо прикладну просвітницьку мету в цьому проєкті.

Є в нас і психологічне шоу «Менталіка». Ведуча цієї програми Соломія Вершигора запрошує в гості психологів, які допомагають людям пережити теперішній тяжкий час, звертають увагу на актуальні проблеми. Давали поради, зокрема, на тему «Війна та діти», йшлося про те, як конфлікти та воєнна загроза впливають на психіку та як не панікувати, говорили про небезпеку стресу не лише для нашої психіки, а й тіла.

Нещодавно з’явилася літературна програма, завдання якої — відновити зацікавленість українців до українського слова. Розвиваємо проєкт про культуру та традиції України «Архів української автентики», в якій в ігровій цікавій формі розповідаємо про писемність, традиції, вбрання, інше. Kinofront переймається життям нашого кінематографа, «Арт-марафон» ознайомлює з українською музикою. Запрошуємо й на музичне шоу «Бункерник», в якому музиканти виконують українською мовою власні композиції.

Одне слово, концентруємо, зосереджуємо свою роботу на українському культурному середовищі, розуміємо, що воно потребує уваги, тому й створили задля цього спеціально медіаплатформу. Днями приїхали зі Львова, де забезпечували онлайн-трансляцію доброчинного фестивалю «Файне місто», на якому збирали кошти для полку «Азов».

— Прагнете із самих надр українськості донести до людей пласти нашої культури?

— Намагаємося представити українську культуру, музику. Відбувається глобальна зміна свідомості українців, тобто багато людей свідомо ідентифікують у собі українське, починаючи з мови та продовжуючи іншими чинниками. Стали дедалі більше цікавитися тим, що таке Україна, українськість, із чого складається світогляд українців, яких традицій, звичаїв дотримуються, яких постатей мають за авторитет. Тому хочемо створити якомога більше контенту, де буде якнайбільше відповідей на ці питання.

— Яка глядацька аудиторія у вас назбиралася за майже три місяці?

— Ми почали створювати її цілковито з нуля. Подбали про студію, сайт, сторінки у соціальних мережах. Під час війни приїхали до Тернополя і знайшли тут поле творчої діяльності. Операторська група здебільшого складається зі спеціалістів, які працювали у столиці на різних телестудіях, розмаїтих українських і міжнародних телепроєктах, кінематографі. Під знаком медіаплатформи Ukraine Forever об’єдналися творчі люди з усієї України. Ми рухалися спочатку від десятків до сотень переглядів в інтернеті, тепер уже говоримо про тисячі. Це серйозна динаміка у зростанні зацікавленості аудиторії.

— Медіаплатформа Ukraine Forever просвітницька?

— Однозначно, ця медіаплатформа культурно-просвітницька. Розказуємо українцям те, що, можливо, вони й не знали, зачіпаємо історичні факти, які стараємося розкрити в ключі сьогодення. Хотілося б, щоб українці слухали українську музику, читали українських авторів. Наголошуємо на речах, про які культурне середовище говорить увесь час, але щоб широкий загал брав участь у такій полеміці, діалогах, такого ще не було. Порушуємо дуже важливі, фундаментальні питання в усіх аспектах культури та хочемо зафіксувати їх в доступному контенті для України.

— Вважаєте, що охопили весь спектр української культурної царини?

— Звісно, не охопили, але намагаємося якнайширше, якнайцікавіше та якнайактуальніше висвітлювати культурні явища. Ми розвиваємося, створюємо нові формати. Узялися вже й за виготовлення англомовних програм, аби бути зрозумілими світові, репрезентувати за кордоном українську культуру. Справа ця важка, але йтимемо далі, незважаючи на перепони і складнощі.

— Про які програми англійською мовою на медіаплатформі Ukraine Forever можемо вже сказати?

— Українська культура здавна пов’язана з європейськими чинниками. Зрештою, як Європа певною мірою вплинула на нашу культуру, так і навпаки. Хочемо програмами англійською мовою показати місце України у світовій культурі, а насправді її велике та досить вагоме значення. Прагнемо підняти реноме української культури, говорити про неї, нічого не вигадуючи, не займаючись пропагандою. Наприклад, хочемо розповісти про наших композиторів, твори яких зачіпають душі європейців століттями, а вони не знають, що це українці. Розповісти й про авторів літературних творів — одне слово, про Україну. Є прагнення зробити міжнародний формат мовлення, де розповідатимемо про Україну крізь призму англомовного середовища. У перспективі, певна річ, й іншими мовами вестимемо програми на медіаплатформі Ukraine Forever.

Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Андрій МАЗЕПА. Народився 7 травня 1991 року в Тернополі. Закінчив Тернопільське музичне училище (нині мистецький фаховий коледж) ім. Соломії Крушельницької, згодом — Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя як магістр-інженер машинобудування. Диплом магістра кінотелемистецтва здобув у Київському національному університеті культури та мистецтв. Працював головним звукорежисером столичного Палацу культури «Україна». 2018 року закінчив аспірантуру Київського національного університету культури та мистецтв зі спеціальності «філософія мистецтва». Засновник і продюсер медіаплатформи Ukraine Forever.