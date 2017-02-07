Держава створює умови для підтримки дорожньої галузі. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі», який набере чинності з 1 січня 2018 року. Законом передбачено створення Державного дорожнього фонду. Нині впроваджено систему електронних закупівель ProZorro, яка дала змогу зекономити чимало бюджетних коштів, і реформовано ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

У майбутньому заплановано розробити програму розвитку автомобільних доріг на 2018—2022 роки, імплементувати угоди з іноземними партнерами, реалізувати проекти системи контролю вантажівок та концесійних доріг.

У зимовий період вживають оперативних заходів для допомоги водіям, які потрапили у снігові пастки. Так, на сайті Укравтодору розміщено перелік пунктів обігріву і контакти диспетчерів, яким можна повідомити про застряглі у снігових заметах автомобілі. На офіційних сторінках Укравтодору та Державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України» у Фейсбуці оновлюється оперативна інформація щодо стану проїзду та можливі обмеження руху на дорогах України.

За повідомленням управління взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, протягом 2016 року на урядову «гарячу лінію» з питань будівництва та благоустрою надійшло понад 17 500 звернень. Більшість із них стосувалася питань, пов’язаних із транспортною інфраструктурою, а саме незадовільним і несвоєчасним обслуговуванням доріг переважно в зимовий період. Кількість таких звернень, на жаль, зростає.

З початку 2017 року їх уже понад 1300. Громадяни скаржилися на комунальників, які вчасно не прибирають дороги від снігу та льоду. Кількість таких скарг збільшилася з усіх областей, але найбільше їх надійшло від жителів Дніпропетровщини, Харківщини, Львівщини, Київщини та Києва.

Якщо через стихію та труднощі у дорозі люди опиняються в біді, такі звернення на урядову «гарячу лінію» потребують невідкладного реагування. Заявник із Веселинівського району Миколаївської області на вантажному автомобілі опинився в заметі на дорозі, пальне у вантажівці закінчувалося. По допомогу звернувся до товариша, який трактором намагався розчистити дорогу, але у нього нічого не вийшло, оскільки її одразу замітало снігом. Тоді водій вирішив зателефонувати на урядову «гарячу лінію». Заявник повідомив, що допомога необхідна не лише йому, а й водієві автомобіля «Нива», який застряг на цій самій дорозі в заметі. На звернення рятувальники відреагували оперативно. Під час зворотного зв’язку водій повідомив, що вже через півтори години після дзвінка дорогу було розчищено.

Упродовж години після реєстрації звернення на урядову «гарячу лінію» було розчищено від снігу дорогу в Хмельницькій області, на якій у заметі застряг рейсовий автобус із 50 пасажирами. Про цю ситуацію телефоном повідомила жителька с. Базалія, яка опинилась у пастці з іншими людьми, серед них були діти. За сприяння у вирішені питання заявниця подякувала фахівцям урядової «гарячої лінії», а пасажири автобуса — рятувальникам.

Така сама проблема виникла і в чоловіка киянки, яка зателефонувала на урядову «гарячу лінію» і повідомила, що він застряг у снігових заметах на дорозі біля м. Старокостянтинів Хмельницької області. Заявниця повідомила, що у чоловіка нема їжі, питної води та опалення в машині. Отримавши повідомлення, рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій прибули на місце й почали розчищати дорогу трактором. Протягом години цей відрізок дороги розчистили від снігу і всі транспортні засоби виїхали із снігової пастки. Вирішення питання підтверджено зворотним зв’язком.

Але є ситуації, коли швидко розв’язати проблему із снігом на дорозі не завжди вдається. В окремих районах Одеської області, де ситуація була найскладнішою, спецтехніці знадобилася майже доба, щоб розчистити дороги від заметів. Кілька заявників, які у ніч з 6 на 7 січня 2017 року опинилися у заметах на трасі в Ізмаїльському районі Одеської області, повідомили, що тільки через добу дорогу було розчищено і вони змогли продовжити рух. Проте фахівці урядової «гарячої лінії», а також рятувальники докладають максимум зусиль для оперативного вирішення таких складних питань.

За період з 30 січня до 5 лютого 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 72 317 дзвінків, 961 звернення зареєстровано через інтернет.

Громадяни мають змогу отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за скороченим номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно зі стаціонарних і телефонів мобільних операторів (Київстар, Vodafone Україна, Lifecell).

Для підприємців «гаряча лінія» працює за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua