Новітні технології входять у повсякденне життя звичайних людей. Найчастіше на побутовому рівні — від мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та інших гаджетів до різних електронних ключів, посвідчень і карток. Отже, навіть якщо вам трохи за 18 років, ніщо не завадить переконатися, що це зручно, нескладно та й до всього економить чимало часу.

Так, із 1 січня 2018 року Пенсійний фонд України пропонує людям, які вже перебувають на заслуженому відпочинку або лише збираються, отримати пенсійне посвідчення нового зразка — електронну банківську картку. Чи це обов’язково для всіх пенсіонерів, як це зробити і про переваги нового виду документа «Урядовому кур’єру» розповів заступник Голови правління Пенсійного фонду України Владислав МАШКІН.

— Владиславе Геннадійовичу, хто ухвалив рішення долучити пенсіонерів до передових технологій через їхній найголовніший документ і чому саме тепер?

— Щодо цього була постанова правління Пенсійного фонду України від 03.11.2017 року № 26-1, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 04.12.2017 року. Нею затверджено новий Порядок оформлення, виготовлення й видачі документів, що підтверджують призначення пенсії громадянам України.

Згідно з цим порядком, пенсійні посвідчення можуть виготовляти як у паперовій формі, так і у вигляді платіжної картки, яка є одночасно пенсійним посвідченням. Паперова форма фактично залишилася незмінною. Усі раніше видані такі пенсійні посвідчення чинні на термін, який у них зазначено.

Щодо електронних пенсійних посвідчень, то появу такого інструменту передбачено Стратегією модернізації й розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, затвердженою розпорядженням уряду від 14.09.2016 № 672-р. Адже запровадження нових технологій — це завжди сучасно, продуктивно, це крок уперед. Постанова правління Пенсійного фонду України лише затвердила порядок видачі й форми такого посвідчення нового зразка.

— Чи обов’язково отримувати саме електронну картку так званим новим пенсіонерам, тобто тим, хто ще не на заслуженому відпочинку, але збирається найближчим часом, чи вони також поки що матимуть вибір?

— Кожна літня людина обере такий вид документа, який буде зручним саме для неї. І немає значення, перебуває вона вже на пенсії чи поки що лише збирається її оформлювати.

Порядок передбачає, що пенсіонер самостійно приймає рішення, за якою формою йому отримати пенсійне посвідчення, тобто все залежить виключно від бажання людини. Якщо зручним визнає для себе паперовий варіант посвідченням, обере й отримає саме його. Якщо ж людина бажає долучитися до нових і зручних технологій, мати власний цифровий підпис, повноцінно й без перешкод використовувати всі електронні сервіси Пенсійного фонду чи інших органів влади, за потреби будь-де підтвердити статус пенсіонера, то зробить вибір на користь саме електронного пенсійного посвідчення.

— Що буде зі старими документами? Їх слід здати чи можна залишити собі? Чи можна користуватися новою карткою, доки ще буде чинним паперовий документ?

— Усі видані пенсійні посвідчення чинні. Порядок лише передбачає, що якщо особі видають електронне пенсійне посвідчення, то паперове їй не виготовляють.

— Де і як отримати нові електронні картки? У які терміни і які документи для цього слід подати?

— Для оформлення електронного пенсійного посвідчення до органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку пенсіонерові слід надати відповідну заяву. Форма цієї заяви відповідна до постанови правління Пенсійного фонду, про яку ми вже говорили. Подати таку заяву можна як під час призначення пенсії, так і в разі потреби взагалі пенсійного посвідчення (якщо його було втрачено, пошкоджено або людина вирішила змінити паперовий документ на електронний).

Проте занадто поспішати з поданням заяв на отримання електронного пенсійного посвідчення не варто, оскільки ще тривають організаційні й технічні роботи щодо забезпечення їх виготовлення. Річ у тому, що електронне пенсійне посвідчення видає банк, у якому відкрито рахунок для виплати пенсій. І саме банк має визначитися з технічною спроможністю випуску таких електронних документів, які одночасно є платіжними картками. Нині фахівці Пенсійного фонду працюють над укладенням з банками відповідних договорів.

— Звернутися пенсіонер може до будь-якого банку чи лише до визначених?

— Ідеться лише про ті банки, які, відповідно до законодавства, уповноважені на виплату і доставку пенсій. Саме з ними Пенсійний фонд укладає відповідні угоди, які передбачають можливість, зокрема технічну, виготовлення електронних пенсійних посвідчень.

— Тоді як паперове посвідчення пенсіонерам видають безкоштовно, чи доведеться охочим отримати електронну картку платити за це?

— У будь-якому разі і за будь-якою формою пенсійні посвідчення для людей на заслуженому відпочинку виготовляють і видають безплатно.

— Як відомо, пенсіонери — внутрішньо переміщені особи із Криму та Донбасу отримують електронні посвідчення ще з 2016 року. Їм можна залишити ті, що в них вже є, чи також слід поміняти на нові?

— Для вимушених переселенців такі електронні пенсійні посвідчення видають ще з 2016 року замість втрачених чи зіпсованих під час переміщення. Вони чинні і обмінювати їх немає потреби.

— Крім можливості отримувати виплати готівкою через банки чи банкомати, чи надаватимуть ці картки пенсіонерам якісь інші преференції?

— Електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) — це сучасний технологічний багатофункціональний інструмент. За його допомогою можна не лише отримати пенсію, а й, наприклад, просто і швидко сплатити за комунальні послуги через інтернет і мати змогу скористатися безліччю інших онлайн-послуг та електронних сервісів. А також це надійний ключ для повноцінного користування всіма державними електронними сервісами.

ЕПП містить електронний цифровий підпис, за допомогою якого людина фактично дистанційно підтверджує свою особу і може подавати заяви та запити до органів Пенсійного фонду, не відвідуючи їх особисто (адже для більшості старших людей це фізично важко), а виключно через інтернет. Людина може отримати доступ до власної пенсійної справи, даних про стаж та заробітну плату, користуватися іншими сервісами державних органів. І, безумовно, пенсійне посвідчення нового зразка надає право власникові користуватися всіма пільгами, які належать йому як пенсіонерові.

Любомира КОВАЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Владислав МАШКІН. Народився 1979 року. Закінчив Національну юридичну академію України ім. Я. Мудрого у 2001 році, юрист. Заслужений працівник соціальної сфери України. Його нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, відомчими відзнаками Мінпраці, Пенсійного фонду.

У Пенсійному фонді — з 2001 року. Обіймав посади головного спеціаліста, заступника начальника юридичного управління — начальника відділу, заступника директора департаменту пенсійного забезпечення. 2007—2015 роки — директор департаменту пенсійного забезпечення. З березня 2015-го працює заступником голови правління Пенсійного фонду України.