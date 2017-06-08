Своєю постановою уряд зобов’язав Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру передавати українські сільськогосподарські землі в оренду виключно через аукціони. Це, на думку авторів документа, дасть змогу вдосконалити механізм управління земельними ресурсами в Україні. Презентував норми постанови перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк. Його відомство запропонувало короткострокову оренду ділянок, яка не перевищуватиме семи років. Стартову вартість земель встановлюватимуть на рівні, не нижчому за 8% їхньої нормативно-грошової оцінки.

У Мінагрополітики очікують, що передача сільськогосподарських земель державної власності в оренду сприятиме зростанню надходжень до місцевих бюджетів України більш як на мільярд гривень до кінця 2018 року.

Після того як урядовці підтримали земельну постанову, Володимир Гройсман доручив Міністерству внутрішніх справ перевірити на наявність зловживань і корупції угоди розпорядників державних земель по всій країні.

До міністра внутрішніх справ він звертався в такий спосіб: «Арсене Борисовичу, я б вас попросив дати окреме доручення підрозділам Національної поліції, які займаються економікою, у всій країні скрупульозно почати опрацьовувати всі угоди. Ви працюєте в плановому режимі, але потрібно зробити серйозне відпрацювання, щоб перевернути там усіх тих, хто дозволяє собі нечесно, непрозоро управляти земельними ресурсами на територіях».

Володимир Гройсман докладатиме зусиль, щоб уряд зміг забезпечити лідерство у створенні робочих місць і розвитку бізнесу на сільських територіях України. Ці реформи, на його глибоке переконання, діятимуть виключно заради інтересів українців. «За великим рахунком, у нас є завдання створити на селі робочі місця, розвинути сільські території, щоб на селі зародився малий і середній бізнес», — наголосив Прем’єр, додавши, що саме малий і середній бізнес зможуть вплинути на гармонійний розвиток українського села й вивести його нарешті зі скрутних умов.

«Цей потенціал у нас абсолютно не розвинений. Великі холдинги фактично керують землею, але не займаються ні сільською інфраструктурою, ні селами. Холдинги роблять свою справу, і це добре. Але вважаю, що потрібно поглиблювати переробку, розвивати село. Це все вимагає рішень, реформ і лідерства», — чітко означив позицію глава уряду.

Внесли, та ще не ухвалили…

Прем’єр підтримав рішення Верховної Ради внести до свого порядку денного пакет медичних законопроектів, спрямованих на зміну моделі фінансування системи охорони здоров’я. Він нагадав, що проекти документів розробляла команда Міністерства охорони здоров’я разом з експертним середовищем. Їх удосконалювали народні депутати — представник різних комітетів і фракцій. Щодо цього питання Володимир Гройсман заявив: «Реформу буде реалізовано в інтересах громадян і з метою повернення поваги до медиків та всієї сфери охорони здоров’я. Хочу подякувати команді МОЗ за підготовку рішень, подякувати особисто Президенту за роботу над цим питанням, усім фракціям коаліції — Блоку Петра Порошенка, «Народному фронту» і персонально Арсенію Яценюку, а також всім народних депутатам, які відставили свої партійні прапори й підтримали рішення в інтересах українців. Ідемо далі: на часі пенсійна реформа, яка теж слугуватиме інтересам громадян».

Без зайвих відступів КМУ затвердив 111 регіональних проектів на 759 мільйонів гривень. Це перший транш із 3,5 мільярда гривень, акумульованих у Державному фонді регіонального розвитку на реалізацію інфраструктурних проектів в областях країни.

«Започатковуємо перший етап. Тобто всі 3,5 мільярда гривень спрямуємо на інфраструктурні проекти, які очікують на територіях», — наголосив Прем’єр.

З означеної суми понад 19 мільйонів гривень спрямують на будівництво обласного перинатального центру у Волинській області, 54 мільйони — на офтальмологічну лікарню Дніпропетровської обласної клінічної лікарні, 23 мільйони — на Полтавський клінічний кардіологічний диспансер, майже 2 мільйони — на будівництво школи в Івано-Франківській області, 21 мільйон — на школу в Рівненській області, а також 5,5 мільйона — на загальноосвітню школу в Тернопільській області.

Окрему увагу приділятимуть розвитку спортивної інфраструктури, а саме: будівництву стадіонів і спортивних майданчиків, проведенню дорожніх робіт і відновленню транспортних об’єктів, зокрема, аеропорту Херсон.

СІЗО перенесуть за межі міст

Наступним рішенням Кабмін схвалив порядок оптимізації діяльності слідчих ізоляторів, установ виконання покарань і підприємств установ виконання покарань. Очікують, що в межах реформи пенітенціарної системи слідчі ізолятори перенесуть за межі міст.

А ось кадрове рішення щодо чинного керівництва Укрзалізниці (йдеться про продовження або припинення трудових відносин з головою правління компанії Войцехом Бальчуном) ухвалюватимуть після звіту про його діяльність за 2016 рік. Його представлятимуть у найближчі кілька тижнів.

В урядовців не виникло проблем і з ухваленням проекту розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі». Державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко зазначив, що документ створювали за участю майже всіх міністерств. Цей план містить стратегічні системні рішення, заходи технічного характеру. Він передбачає формування комісії з популяризації України, до якої увійдуть представники міністерств і громадянського суспільства.

«Від реалізації очікуємо зростання загальної обізнаності міжнародної спільноти про Україну та її окремі регіони, і як результат — підвищення туристичної та інвестиційної привабливості України», — сказав держсекретар МІП.

До речі, реалізація норм документа не передбачає додаткових бюджетних коштів. Усі вони спрямовані виключно на підвищення рівня інтеграції України у світовий інформаційний простір, утвердження іміджу України як надійного бізнес-партнера, держави, що має багату історію, розмаїту культуру, значний виробничий, експортний, туристичний та інвестиційний потенціал, зміцнення репутації. Саму концепцію уряд підтримав ще торік 11 жовтня