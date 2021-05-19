Захід організували Велика рада отаманів Запорозького козацтва, Запорозький звичаєвий козацький лицарський Орден ім. князя Дмитра Вишневецького (Байди) та ГО «Координаційна рада з питань розвитку козацтва Січеславщини». Головними темами для обговорення стали: об’єднання козацьких і патріотичних громадських організацій для спільної діяльності в культурно-історичній, мистецькій, мовній, навчальній та духовній сферах; вивчення та вшанування героїчного минулого тисячолітньої України-Руси, виховання молоді на кращих демократичних традиціях українських козаків; підтримка Європейської і Євроатлантичної інтеграції України, Кримської платформи і Дунайської стратегії; допомога українському козацькому патріотичному Руху опору агресорам і окупантам, сприяння військово-політичному курсу країни на захист суверенітету, територіальної цілісності України.

У своїй доповіді керівник постійно діючого оргкомітету конгресу, голова Запорозького козацького Руху опору агресорам і окупантам, воєнний історик і волонтер Дмитро Сухінін (Гора) звернув увагу на важливі теми історичної ролі Війська Запорозького Низового та сучасних українських козаків у захисті нашої незалежності, участі їх в АТО/ООС, волонтерському русі. Вчасно і правильно було наведено історичні паралелі з видатними героями минулого — Дмитром Вишневецьким (Байдою), Петром Сагайдачним, Богданом Хмельницьким, Іваном Сірком, Іваном Мазепою, Петром Калнишевським, які зробили багато корисного для України. Актуальним стало питання об’єднання всіх патріотичних козацьких організацій. Поряд із цим суворо засуджено спроби ворога підступно розколоти козацький рух, небезпечні дії окремих недалекоглядних керманичів щодо відмови спільно співпрацювати. Окремо було піддано справедливій критиці промосковські так звані казацкіє групіровкі, які в часи Революції Гідності та наступу сусіда-агресора не підтримали народ і державу, зганьбили себе й частково перейшли на бік проросійських терористів.

Та все-таки головною темою стала підтримка українським патріотичним козацтвом боротьби за незалежність країни та її територіальної цілісності, реалізації всіма положень державних стратегій воєнної безпеки, національно-патріотичного виховання молоді, доктрини інформаційної безпеки та державної Програми євроатлантичної інтеграції. Дуже доречно промовець підкреслив, що з 2014 року чимало славетних нащадків козацьких родів були учасниками Революції Гідності, а потім організували загони самооборони в областях, долучилися до створення в Запоріжжі козацького Руху опору агресорам і окупантам. А багато з них добровольцями пішли на Донбас в АТО/ ООС і разом з величезною армією волонтерів не дали підступному ворогу захопити південно-східні області України для створення імперського проєкту — так званої Новоросії.

Позаду вже сім років боротьби за правду і щасливе майбутнє України, а сьогодні необхідно продовжувати навчання в системі територіальної оборони, активно долучатися до резерву ЗСУ, допомагати молоді в отриманні відповідних знань. Війна триває, а тому козацтво повинно, як і минулі буремні часи, захищати країну, передавати досвід бойових дій молодому поколінню, розширювати можливості для реалізації своїх планів в областях з місцевою державною владою та військкоматами.

Учасники конгресу не приховували: без сталого і швидкого руху до вступу України в ЄС і НАТО буде важко протистояти потужному ворогу, а тому робота Всеукраїнського козацького центру сприяння євроатлантичній інтеграції повинна розповсюджуватися на всі області, а керівництво козацьких загонів співпрацювати з відділами ОДА, громадськими організаціями. І дуже слушною стала пропозиція про звернення до Кабміну щодо укладання угоди про стратегічне партнерство із США та створення навчальних центрів армій США і НАТО на території України. Отож відповідні пропозиції внесли до рішення конгресу.

Як наголосив Дмитро Сухінін, прийняття закону України про територіальну оборону, державної програми розвитку Українського козацтва та подібних програм на обласному рівні буде корисною справою в разі подальшої збройної агресії. Лідер оргкомітету конгресу запропонував підготувати кілька відповідних звернень до Верховної Ради, Президента України, РНБО, міністерств оборони, культури та інформаційної політики і молоді і спорту. Також подякував всім причетним до випуску альманаху «Українське патріотичне козацтво», куди ввійшли статті учасників Руху опору, істориків, журналістів, козацької старшини, краєзнавців на різні політичні та культурологічні та оборонні теми сучасності й буремного минулого України.

А теплі й щирі слова підтримки боротьби за незалежність України по відеозв’язку висловили побратими з посольства ЄС, Польщі, Молдови, Румунії, Словакії та інших країн.

Роман АВДЄЄВ,

заступник голови Всеукраїнського штабу операції «Козацький волонтер»

для «Урядового кур’єра»