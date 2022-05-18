Українська сфера охорони здоров'я потерпає від військових дій рф

З самого початку збройної агресії російські окупанти обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури нашої країни, ракети влучають у житлові будинки. Зокрема, йдеться про обстріли бригад швидкої медичної допомоги, якими доставляють життєво необхідні ліки: інсулін, гіпотензивні засоби та препарати для діалізу.

На тимчасово окупованих територіях російські військові обмежують доступ громадян до життєво необхідних ліків та відмовляють у медичному обслуговуванні. Крім того, продовжують блокувати гуманітарні конвої, які могли б доставити ліки на ці території. Гостро стоїть питання доставки ліків у міста, де тривають активні бойові дії. Українська сфера охорони здоров’я потерпає через військові дії росії.

Воєнний стан, введений в Україні, вніс свої корективи в роботу системи охорони здоров’я, що сприяють удосконаленню цієї роботи. Так, Міністерство охорони здоров'я України затвердило наказ від 04 березня 2022 року № 413 «Деякі питання обігу та відпуску лікарських засобів в умовах воєнного стану», яким дозволено аптекам та їх структурним підрозділам здійснювати без рецепта лікаря відпуск та реалізацію лікарських засобів, крім тих, що визначені цим документом.

Антибіотики та протизапальні засоби також є життєво необхідними ліками

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, до життєво необхідних ліків відносять також лікарські засоби, яких зокрема потребують люди з хронічними хворобами, або ліки потрібні пацієнтам при певних гострих станах. Водночас до життєво необхідних лікарських засобів можна віднести також антибіотики чи протизапальні засоби.

Національна служба здоров’я України нагадує, що в умовах воєнного стану пацієнти можуть отримувати лікарські засоби за програмою «Доступні ліки» як за електронним, так і за паперовим рецептом. Отримати рецепт у паперовому вигляді можна у будь-якого лікаря, який надає первинну медичну допомогу, незалежно від того, чи підписана у пацієнта декларація з цим лікарем.

Майже 18 тисяч громадян звернулися на урядову «гарячу лінію» з питань забезпечення ліками

Як повідомили Урядовому кур’єру у державній установі «Урядовий контактний центр», з початку вторгнення росії в Україну 24 лютого по травень 2022 року на урядову «гарячу лінію» звернулося майже 18 тисяч громадян з питань забезпечення ліками.

Консультанти урядової «гарячої лінії» переважно надавали заявникам роз’яснення з питань, що стосуються забезпечення інсуліном; спрощеної процедури видачі рецептів на ліки за програмою «Доступні ліки»; допомоги онкохворим, хворим на ВІЛ та тим, хто потребує гемодіалізу, а також контакти Міністерства охорони здоров’я. Найчастіше жителі країни запитували: як отримати рецепт? Як знайти аптеку?

Звернення, які потребували більш детального вивчення, були зареєстровані та передані органам виконавчої влади відповідно до компетенції для розгляду та вирішення по суті порушених питань.

Ось деякі приклади звернень

На урядову «гарячу лінію» 12 квітня звернулася заявниця з Овруцького району Житомирщини з проханням допомогти одинокій пенсіонерці, яка має складну травму: перелом шийки стегна. Хвора потребує ліків: Уролесан, Метипред, а також заспокійливих та спазмолітичних засобів. Усі запаси ліків хвора використала.

Через 6 днів після дзвінка на урядову «гарячу лінію» 1545, за підсумками розгляду звернення Житомирська облдержадміністрація повідомила, що у Комунальному некомерційному підприємстві «Овруцький центр первинної медико-санітарної допомоги» хвору жінку було оглянуто сімейним лікарем та видано необхідні медичні препарати (за рахунок бюджетних коштів та гуманітарної допомоги).

У квітні житель селища в Донецькій області, підпорядкованого Дружківській міськраді, зареєстрував електронне звернення на вебсайті Урядового контактного центру. Він потребував життєво необхідний препарат Лафансин XR, оскільки має хронічні хвороби (є особою з інвалідністю III ступеня). У зв’язку з цим просив допомогти у забезпеченні його цим препаратом.

У Дружківській міській військовій адміністрації Краматорського району Донецької області повідомили, що заявнику надано роз’яснення про необхідність евакуації у більш безпечне місце, де в наявності є необхідні медикаменти, у тому числі Лафансин XR та може бути забезпечено спеціалізовану медичну допомогу. Також проконсультували щодо шляхів та способів евакуації, запропонували допомогу в її організації.

Пенсіонерка з Чернівців звернулася на урядову «гарячу лінію» на початку березня 2022 року ось з якого приводу. Сімейний лікар поліклініки виписала заявниці паперовий рецепт для придбання за програмою «Доступні ліки» чи на пільгових умовах (безоплатно) препарату Амарил. Цього ж дня в аптеці ліки не видали, посилаючись на воєнний стан в Україні. Жінка просила допомогти придбати препарат у зазначеній аптеці.

У відповіді Чернівецької міської ради зазначається, що відповідно до інформації КНП «Міська поліклініка № 1» заявниця забезпечена відповідним цукрознижуючим препаратом. Також їй надано роз’яснення щодо мережі аптек, які забезпечують ліками на пільгових умовах.

Поки наші воїни захищають українські землі на полі бою, медичні і фармацевтичні працівники щодня рятують життя українців на фронті і в тилу. Вони не здаються і стіною стоять за порятунок кожного, кого торкнулася ця війна.

Тримаймося разом і все буде Україна !