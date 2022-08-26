Це засідання скликали США та європейські країни, представлені в Радбезі ООН: Велика Британія, Франція, Норвегія, Ірландія, Албанія. Представник росії васілій нєбєнзя намагався напередодні заблокувати участь Президента України Володимира Зеленського по відеозв’язку, наполягаючи, що москва «в принципі не проти» участі Президента України чи його представника, але участь має бути очною, мовляв, того вимагає про­цедура Радбезу. Питання було винесено на голосування, але підтримала цю пропозицію тільки сама росія, Китай утримався, а решта 13 членів Радбезу ООН проголосували проти. Цей невдалий дипломатичний прийом росії лише зайвий раз продемонстрував рівень підтримки політики кремля в ООН.

Агресор спричинив світову продовольчу та енергетичну кризи

Виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, Президент Володимир Зеленський закликав учасників притягнути росію до відповідальності за злочин агресії проти нашої держави. Він розповів, що у день проведення засідання внаслідок російського ракетного удару по залізничній станції «Чаплине» у Дніпропетровській області загорілося чотири пасажирські вагони, загинуло щонайменше 15 осіб, багато зазнали поранень. (Остаточні цифри — 25 загиблих, 31 особа постраждала).

«Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих може збільшитися. Так ми живемо щодня. Так росія підготувалася до цього засідання Радбезу ООН», — цитує Президента пресслужба ОПУ.

Володимир Зеленський наголосив, що рф поставила світ на межу радіаційної катастрофи, оскільки російські окупанти зробили територію ЗАЕС — найбільшої атомної станції в Європі — зоною бойових дій.

«Через збройні провокації росії, через обстріли, через розміщення на території станції терористів під російським прапором зараз уся Європа й усі сусідні регіони перебувають під загрозою радіаційного забруднення», — заявив він. Президент наголосив, що місія МАГАТЕ має якнайшвидше взяти під постійний контроль ситуацію на Запорізькій АЕС. А росія повинна без будь-яких умов залишити станцію та припинити ядерний шантаж.

Унаслідок злочинних дій російської влади, яка розпочала жорстоку неспровоковану війну проти України, у ХХІ столітті світ змушений боротися зі штучним голодом. Володимир Зеленський висловив подяку Генсекові ООН Антоніу Гутеррішу та президентові Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за дипломатичні зусилля, докладені для створення зернових коридорів, які дають змогу вивозити українське зерно із заблокованих росіянами українських портів.

«Найближчими тижнями маємо зробити все, щоб розширити чинну зернову експортну ініціативу», — повідомив Президент.

росія свідомо намагається спровокувати енергетичну кризу та позбавити десятки мільйонів людей нормального доступу до базових благ, накручуючи ціни на енергоресурси. «Енергетична криза для Європи, загроза масштабного голоду, політичного хаосу для країн Африки й Азії, цінова криза для всього світу. Чи не забагато дозволено одній державі, чий представник сидить серед вас?» — звернувся Президент України до присутніх.

Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти вбили тисячі українців, зруйнували артилерією десятки наших міст. росія не дотримується базових конвенцій щодо військовополонених. «Свідоме вбивство російськими окупантами наших військовополонених в Оленівці стало однією з найстрашніших сторінок в історії Європи. І негайно потрібна місія ООН зі встановлення фактів в Оленівці, мандат якої потрібно поширити на всіх українських полонених, яких утримують російські сили», — закликав він.

Саміт майбутнього ООН має пройти в нашій країні

Глава держави наголосив: якщо зараз не зупинити росію перемогою України, то всі російські вбивці неминуче опиняться на території інших країн.

«Усі ми маємо об’єднатись і діяти максимально рішуче, щоб ніде більше не було слідів російських ракет і спалених російською артилерією міст, — сказав він. — А щоб ніколи більше жодна держава світу не могла нехтувати Статутом ООН і обов’язковими для всього людства конвенціями, росію слід притягнути до відповідальності за злочин агресії проти України».

Відповідну резолюцію буде винесено на розгляд 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка пройде у вересні у Нью-Йорку. Відчуття справедливості лише тоді повернеться в міжнародні відносини, коли світова спільнота «змусить росію визнати, що непорушність кордонів і мир — безумовні цінності для всіх народів».

У виступі Президент підтримав намір очільника ООН Антоніу Гутерріша організувати наступного року Саміт майбутнього і запропонував провести його в нашій країні.

«Було б символічно провести цей саміт в Україні — країні, де вирішується, чи буде майбутнє взагалі. Це питання вирішується на Запорізькій АЕС, у наших морських портах, на Донбасі, у Криму. Наша незалежність — це ваша безпека, — підкреслив глава держави. Він переконаний: — Щоб світ міг будувати спільне майбутнє, потрібно залишити на смітнику історії те, що завжди заважало людству жити в мирі, а саме агресію й колонізаторські амбіції, тобто те, із чим росія прийшла в Україну. І я вірю, що ми справді зможемо побудувати таке майбутнє».