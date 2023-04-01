Учора, в річницю визволення, за участі керівників України та іноземних лідерів у Бучі згадували торішні трагічні сторінки

До 27 лютого 2022 року Буча була затишним передмістям української столиці. Із 27 лютого по 31 березні 2022-го — місце руйнувань і масового мародерства, насильства та катування мирних людей, місце масових убивств.

31 березня Збройні сили України визволили місто, а наступного дня наслідки воєнних злочинів росіян у Бучі й Бучанському районі побачив увесь світ: могили у дворах, тіла розстріляних українців посеред доріг. Убивали просто за те, що ти українець. Відкрилася страшна правда про те, що відбувалося на тимчасово окупованих територіях. Усі вперше побачили свідчення безпрецедентних масштабів звірств ворога.

33 дні окупації Бучі — це понад 1400 смертей українців, із них 37 — діти. Понад 175 людей знайдено у братських могилах і камерах тортур. 9000 російських воєнних злочинів, понад 270 злочинів щодня.

У роковини широкомасштабної війни росії проти нашої держави Президент України Володимир Зеленський на запитання, який для нього був найстрашніший день за час війни, відповідав: «Найстрашнішим було побачене в Бучі після того, як її звільнили від російських загарбників. Було дуже страшно — ми побачили, що диявол не десь там, він на землі».

Ніколи не пробачимо Ніколи не пробачимо

У річницю визволення Бучі й Бучанського району глава Української держави Володимир Зеленський разом із Президентом Республіки Молдова Маєю Санду, Прем’єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Хегером, Прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом, Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, а також Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем ушанували пам’ять убитих під час російської окупації.

Церемонія відбулася біля церкви Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих у Бучі. Присутні встановили лампадки до пам’ятного хреста на місці поховань мирних жителів міста, життя яких обірвали російські агресори. Під час церемонії прозвучали імена 77 ідентифікованих осіб, похованих у братській могилі біля храму, а також 11 військовослужбовців, полеглих у боях за Бучу.

У вже рік як знову вільному українському місті Володимир Зеленський заявив, що Буча — символ звірств армії країни-окупанта.

«Ніколи не пробачимо. Ніколи не забудемо жертв цієї війни і обов’язково притягнемо до відповідальності всіх російських убивць. Світла пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор!» — сказав Президент.

Говорив він і про те, що Буча стала місцем, побачивши яке, світ змінився і прокинувся.

«Ми не дамо забути про це, людська порядність не дасть забути. На вулицях Бучі світ побачив зло. Український народ зупинив найбільш антилюдську силу нашого часу. росія вбиває, знущається. Вона прагне знищити гідність людей, щоб людина означала «нуль». Так ніколи не буде в Україні. Україні допомагають друзі, допомагають народи, які вірять у те, що життя людини — найвища цінність. На нашій землі відбувається битва за основу вільного світу. російське зло впаде і не зможе піднятися», — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський вручив Бучанському міському голові почесний знак «Місто-герой».

Невідворотність покарання

Іноземні гості заявили про цілковиту підтримку України та необхідність покарання за злочини, які скоїла російська армія. Вони наголосили, що без правосуддя миру ніколи не буде.

Президент Молдови Мая Санду переконана, що треба працювати разом, аби притягнути до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів. Вона заявила: «Молдова разом зі світовою спільнотою вшановує пам’ять про терор, заподіяний мирним жителям Бучі рік тому. Сумуємо за невинними жертвами. Демократичні країни повинні працювати разом, щоб забезпечити розслідування та покарання за скоєння цих звірств».

Мая Санду впевнена, що злочини повинні мати наслідки, злочини проти людства повинні мати важкі наслідки.

«Ми повинні зробити це заради тих, хто загинув, хто став тимчасово переміщеною особою. Висловлюємо захоплення тими, хто відбив російську навалу. Згадуємо невинних жертв — дітей, жінок, сотні загиблих. Немає меж брутальності російської навали. Відчуваємо це і в Молдові. Багато наших людей у Молдові спостерігали із сумом і страхом за тим, як спливали кров’ю Ірпінь, Бородянка, Буча», — зазначила вона.

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявив: «Напад росії на Україну не має жодних обґрунтувань. Сила не може бути аргументом. Так само те, що російські агресори зробили в Бучі з мирними громадянами, ніколи не можна пробачити. Саме тому ми разом з вами в цю тяжку хвилину відчуваємо свій обов’язок допомогти вам у боротьбі за свободу».

Він додав, що бути в Бучі й відчувати, що тут сталося під час російської окупації, надзвичайно важко.

«Ця неспровокована війна, нав’язана росією, об’єднала всіх словенців. Сьогодні всі ми українці. Ваш прапор тепер і наш прапор. У Словенії ми вивішуємо його перед усіма державними установами, а також перед кабінетом Прем’єр-міністра. Сьогодні ми пов’язані як ніколи. Разом з вами і ми козацького роду. І разом з нами ви знову запануєте у своїй сторонці», — наголосив він.

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер запевнив, що його країна допомагатиме Україні якомога швидше приєднатися до Євросоюзу й повернути тимчасово окуповані території. Він акцентував, що Президент, уряд і громадяни України продемонстрували, якими сміливими мають бути люди у ХХІ столітті, виборюючи такі цінності, як свобода, людські права і демократія. Що Україна заслуговує на те, щоб бути вільною демократичною державою, державою-членом ЄС. І матиме повну підтримку Словаччини.

За словами Прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича, Буча показала справжнє обличчя російської агресії.

«Мета була налякати, але українські громадяни показали, що таке бути патріотами, перемагати в боротьбі за цінності, які ми поділяємо. З Україною солідарна світова спільнота. Україна має відновити свою територіальну цілісність і визволити окуповані території. Скоєні злочини вимагають правосуддя і покарання. Саме тому ми пишемо сьогодні «Бучанську декларацію», яка закликає покарати всіх, хто скоїв злочини», — сказав він.

Жертви заслуговують на справедливість

У річницю визволення Бучі Генеральний прокурор України Андрій Костін поширив інформацію, що за рік органи прокуратури повідомили про підозру майже сотні військових рф за злочини в Бучанському районі. До суду спрямовано обвинувальні акти щодо 35. Серед них генерал-полковник, командувач центрального військового округу рф, який безпосередньо керував окупацією Сумської, Чернігівської та Київської областей. До 12 років позбавлення волі засуджено двох військовослужбовців рф за незаконне позбавлення волі цивільних і мародерство.

Генпрокурор заявив, що прокуратура не зупиниться, доки всі організатори та виконавці воєнних злочинів не отримають вироки. Прокуратура працює над розбудовою мережі всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини, бо жертви заслуговують на справедливість.