Попри війну, в Україні на державному рівні відзначатимуть 300річчя із дня народження філософа і просвітителя

3 грудня виповнюється 300 років з дня народження Григорія Сковороди — українського філософа, просвітителягуманіста, поета й педагога. Попри війну, ювілей відзначатимуть на державному рівні. Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів під час засідання 12 жовтня. Міністерство культури та інформаційної політики України сприяло тому, що дата ювілею видатного українця увійшла до переліку ювілейних дат ЮНЕСКО 2022 року.

В органах державної влади та місцевого самоврядування, закладах освіти, культури, наукових установах, музеях України відбудуться заходи — урочистості, тематичні виставки, круглі столи, бесіди, семінари, літературні читання, екскурсії. Їх буде присвячено творчій та культурногромадській діяльності видатного українця.

«Нині дуже важливо продовжувати життя та популяризацію нашої культури, проти якої воює ворог. Варварське знищення Національного музею Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщині й іншої культурної спадщини — підтвердження цього. Це свідомі злочини російських загарбників, бо ворог намагається стерти нашу ідентичність.

Григорій Сковорода — один із найяскравіших українців. Заради нашого майбутнього маємо популяризувати спадщину видатного письменника та громадського діяча і тримати стрій, наближаючи перемогу України», — зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, у травні цього року російські військові прямим влучанням снаряда знищили Національний літературномеморіальний музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка.

Раніше оргкомітет схвалив план заходів з відзначення 300річчя із дня народження Григорія Сковороди і презентував айдентику національної кампанії «Світ Сковороди». Мета кампанії — донести багатогранність образу Григорія Сковороди, відійти від його стереотипного сприйняття лише як «філософа з торбиною» та залучити українців до нового осмислення його спадку.

До ювілею вийде книжка про життя українського філософа і просвітителягуманіста в серії «Життя видатних українців». Як вказують видавці, це перша книжка серії на основі матеріалів трьох видатних діячів української культури: Івана Драча, Сергія Кримського і Мирослава Поповича. Шукайте видання на полицях книжкових магазинів.

У Книжковій палаті відкрито виставку «Григорій Сковорода у друкованих виданнях України». Тут представлено понад 200 експонатів. Це книжки, журнали, автореферати, аркушеві видання, ноти. Серед останніх — видання часів Української національнодемократичної революції та боротьби за збереження української державності (1917—1921), що зберігаються у Спецфонді архівного книго­сховища. За виданнями і рукописами можна дослідити непересічну особистість, інтелектуальний та духовний спадок великого українського філософа.

Співорганізаторами виставки виступили Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова», Інститут літератури ім. Т. Шевченка Національної академії наук України, Київська духовна академія.

В інстаграмі з’явився акаунт Сковороди, а також сайт Skovoroda.Today.

Григорій Сковорода — український поет, філософ, гуманіст, педагог. Народився в Чорнухах на Полтавщині в козацькій родині. Навчався у КиєвоМогилянській академії. Автор збірок «Сад божественних пісень» та «Байки харківські»

Усі заходи з нагоди вшанування пам’яті Григорія Сковороди відбуватимуться з урахуванням воєнного стану з дотриманням правил безпеки.

Відділ регіональних проєктів і

кормережі«Урядового кур’єра»