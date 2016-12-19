Влада впроваджує реформи не для Міжнародного валютного фонду чи Європейського Союзу, а насамперед для України, українців та їхнього кращого життя

У грудні, зазвичай, підбивають підсумки зробленого впродовж року, що минає, й визначають плани на рік прийдешній. Не порушив цієї традиції і Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який звітував перед представниками громадянського суспільства й експертного середовища про все зроблене очолюваним ним урядом. Разом із ним на запитання відповідав співголова Стратегічної групи радників з підтримки реформ Іван Міклош.

Реформа адміністрування податків, державної служби, енергетична реформа, продовження боротьби з корупцією, затвердження концепції реформи охорони здоров’я, істотне просування дерегуляції та поліпшення ділового клімату, запровадження електронної системи ProZorro у всіх державних закупівлях, відкрите й вчасне розроблення проекту Державного бюджету на 2017 рік для планового провадження бюджетного процесу у країні — все це Прем’єр зарахував до позитивних напрацювань уряду.

Уряд впроваджує системні рішення

Надалі він поглиблюватиме зміни у фіскальній політиці, реформі державних підприємств і приватизації, продовжуватиме дерегуляцію та поліпшення бізнес-клімату, посилить боротьбу з корупцією, приділятиме більше уваги земельній та пенсійній реформі, створюватиме сприятливі умови для відкритого й прозорого енергетичного ринку з метою зокрема збільшення видобутку вітчизняного газу. Нині можна стверджувати, що уряд вийшов на фінальну стадію затвердження та імплементації середньострокового стратегічного плану дій.

«Ми передбачаємо на 2017 рік серйозні плани: економічне зростання, ми подвоюємо мінімальну заробітну плату, інвестуватимемо в розвиток держави і реалізацію тих завдань, які є, — окреслив мету Володимир Гройсман. — Завдань у нас надзвичайно багато. Нам потрібні знання, лідерство й підтримка. Хочу вас запевнити, знання і розуміння того, куди рухатися і яким чином потрібно ухвалювати рішення, в уряду і в мене як Прем’єр-міністра є. Все, що ми можемо змінити на краще, обговорюватимемо спільно і комунікуватимемо із суспільством».

Прем’єр переконаний, що системні рішення перетворять Україну на регіонального лідера. Бо в нашій країні немає жодних об’єктивних підстав жити в тих умовах, у яких сьогодні доводиться жити нашим співгромадянам.

Відкритість уряду й досягнуті ним певні результати, зокрема у реформах боротьби з корупцією, дерегуляції, поліпшення адміністрування податків та державного управління визнали й присутні на зібранні експерти. Виконавчий директор Transparency International Ukraine, головний експерт групи Реанімаційного Пакета Реформ «Антикорупційна реформа» Ярослав Юрчишин визнав, що цьогоріч «реформаторський посил більше перемістився до уряду».

Мету змін і перетворень чітко окреслив Іван Міклош: «Українська влада впроваджує реформи не для Міжнародного валютного фонду, не для Європейського Союзу, а для України, українців та для кращого життя».

Окрема увага — судоустрою

А ще Володимир Гройсман переймається започаткованою реформою судової системи, яка має на меті створення справедливого суду з найвищою довірою суспільства. «Мене турбує сьогодні, щоб ми створили належні умови для проведення успішної судової реформи. Конституційні зміни ухвалено, закони ухвалено, тепер — питання імплементації. Наскільки ми якісно імплементуємо, настільки залежатиме, чи отримаємо справедливий суд, який матиме найвищу довіру суспільства. Я б хотів, щоб в Україні найвищу довіру суспільства мав український суд. Бо це буде єдиним критерієм відновлення справедливості для українських громадян», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну слова Володимира Гройсмана.

За його словами, «тоді це означатиме, що ніхто, хоч би де і яку позицію він обстоював, не «жартуватиме зі зловживанням», бо неодмінно знатиме, що справедливий суд, який має високу довіру суспільства, завжди поставить у будь-якому питанні зловживань крапку».

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»