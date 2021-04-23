За даними Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні-2021 зареєструвалося майже 390 тисяч осіб. Це випускники шкіл, професійно-технічних закладів і випускники минулих років: відповідно 56%, 30% і 14% загальної кількості. Графік ЗНО такий: розміщення запрошень-перепусток — до 30 квітня; додатковий період реєстрації — 6—18 травня; початок тестувань — 21 травня (перші тести будуть із хімії); закінчення тестувань — 15 червня (географія); додаткова сесія — 29 червня — 16 липня; усі підсумки оголосять до 23 липня.

Заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко поінформувала, що участь у ЗНО-2021 добровільна. Загалом під час сесій ЗНО відбудеться 1,5 мільйона тестувань.

Варто знати

Тож які обов’язки покладено цьогоріч на центр із забезпечення правильних умов проведення ЗНО в умовах поширення COVID-19? Передбачено проведення температурного скринінгу для учасників і працівників пунктів тестування. Слід використовувати індивідуальні засоби захисту, дезінфікувати приміщення, допуск до пунктів тестувань відбуватиметься за спеціальним графіком, щоб зменшити соціальні контакти учасників.

«Важливо, що цього року і учасники оцінювання, і працівники пунктів тестування мають мати із собою маски або респіратори, індивідуальні санітайзери. Торік це закуповували за кошти партнерів: НАК «Нафтогаз України», ЮНІСЕФ Україна, Посольство Швейцарії. Цьогоріч такого не передбачено, натомість держава надає понад 20 мільйонів гривень субвенції, аби підготувати пункти проведення основної та додаткової сесій ЗНО для безпечного проходження процесу», — каже Тетяна Вакуленко.

Пресслужба МОН уточнила, на що спрямують кошти. Ідеться про придбання дезінфекціних засобів для оброблення поверхонь пунктів тестування; аналогічних засобів для оброблення рук і шкіри учасників ЗНО, інструкторів, старших інструкторів, чергових, відповідальних за пункт тестування й медпрацівників, ізоляційних медичних одноразових халатів і захисних щитків для інструкторів, старших інструкторів, чергових, відповідальних за пункт тестування та медпрацівників.

Тетяна Вакуленко під час вебінару «Вакцинація від COVID-19 для освітян» схвально поставилася до рішення МОН і МОЗ щодо першочергової вакцинації освітян і працівників, залучених до проведення ЗНО, проти COVID-19.

До слова, вакцинацію освітян передбачали на третьому етапі, згідно з національними планом. Триває другий етап, але з огляду на наближення ЗНО, освітян, які братимуть у ньому участь, зарахували до пріоритетних груп другого етапу.

До проведення ЗНО та вступних іспитів буде залучено 97 тисяч педагогічних працівників. Вакцинування відбуватиметься добровільно.

«Рішення про вакцинацію не вплине на залучення педагогічного працівника до проведення ЗНО. Певний запас освітян у разі нештатних ситуацій — хвороби тощо — є, але закликаємо всіх освітян, які братимуть участь у ЗНО, вакцинуватися, аби уникнути таких ситуацій і щоб ЗНО відбулося в максимально безпечних умовах», — зауважила Тетяна Вакуленко.

Власний приклад

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов, який сам вакцинувався від COVID-19, теж звернувся до освітян із закликом вакцинуватися, аби і себе захистити від небезпечної коронавірусної хвороби, і убезпечити учнів та колег.

«Минулий рік у плані проведення ЗНО був повною несподіванкою. Були побоювання, негативні очікування, але УЦОЯО за допомогою лікарів-епідеміологів правильно організував процес, бо сплеску захворюваності на COVID-19 після проведення ЗНО не було. Цього року ми отримали ще один механізм захисту — вакцинацію», — акцентував він.

Для вакцинації освітянам запропонували вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech. Через 28 днів після щеплення першою дозою їх вакцинують другою з тієї самої партії. Тобто за кожною особою, щепленою першою дозою, буде зарезервовано другу.

Експерти, серед них голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, запевняють про повну безпечність і високу ефективність вакцини. Для адекватної імунної реакції організму обов’язкові дві дози.

Вакцину CoronaVac виготовлено за традиційною технологією. Її використовують у 14 країнах, де вже підтвердили високу ефективність препарату на рівні 73%, що значно вище, ніж на перших етапах випробувань. CoronaVac містить убиті частинки вірусу, які після вакцинації формують тривалий поствакцинальний імунітет навіть з урахуванням мутації вірусу.

На добровільну вакцинацію записалося понад 30 тисяч освітян. 3,5 тисячі вже отримали щеплення, з них 1,5 тисячі — у Києві.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»