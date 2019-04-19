ОФІЦІЙНО
Зрушення спонукають до подальших дій
Системні й чіткі рішення дають підстави для позитивних результатів, на які очікує суспільство. Про це свідчать дані інфографіки, яка ілюструє досягнення уряду впродовж трьох років його роботи
Системні й чіткі рішення дають підстави для позитивних результатів, на які очікує суспільство. Про це свідчать дані інфографіки, яка ілюструє досягнення уряду впродовж трьох років його роботи
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