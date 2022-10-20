Війна в Україні триває, але в кожному місті своє життя. Люди працюють, пересуваються з робочих чи особистих питань вулицями, які нині, на жаль, не завжди безпечні. Ворогові байдужі людські життя, і він часто обирає своєю ціллю багатолюдні місця, зокрема зупинки громадського транспорту. Із початку повномасштабного вторгнення російських загарбників у Харкові було чимало влучань ворожих снарядів саме в зупинки чи поряд. Один з таких трагічних випадків трапився в липні на Салтівці. Там внаслідок обстрілу зупинки загинуло троє людей, серед них 13-річний підліток, а його 15-річна сестра і жінка похилого віку зазнали поранень.

Від слів до діла

Після цієї трагедії Харківський міський голова Ігор Терехов заявив про необхідність встановити в місті зупинки-укриття і про те, що роботу над цим проєктом уже почато. За основу взяли досвід Ізраїлю, який багато років потерпає від ракетних ударів. Там у прикордонних зонах на вулицях поряд з автобусними зупинками, школами, дитячими садками та іншими багатолюдними місцями розставлено бетонні споруди, своєрідні мінібомбосховища.

«Разом з комунальними службами розробляємо проєкт зупинки, яка буде й укриттям для людей, що очікують на зупинці на громадський транспорт. Пробний зразок уже запустили в роботу. Думаю, що незабаром у Харкові з’являться такі зупинки, які будуть більш-менш безпечними під час обстрілів, — заявив міський голова. — Це будуть залізобетонні конструкції поряд з павільйонами зупинки. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу. Такі укриття є наприклад в Ізраїлі. І вони доводять свою ефективність у захисті від снарядів і розлітання осколків».

На перехід від слів до діла знадобилося небагато часу, і перша така безпечна зупинка з’явилася 19 серпня саме на Салтівці, яка найбільше страждала від ворожих обстрілів. Згодом ще кілька з’явилося в інших районах Харкова, а до 21 листопада планують побудувати ще сім таких споруд. Загалом міська влада визначила 25 перших місць, де ці конструкції буде встановлено насамперед. Ідеться про найбільш завантажені маршрути тролейбусів, автобусів та трамваїв.

Зупинки оснащено сидячими місцями, wi-fi та телеекраном, на якому можна побачити, як під’їжджає громадський транспорт. Передбачено можливість зв’язатися з диспетчером. У приміщенні є ящик з піском для гасіння пожежі. Такі зупинки-укриття розраховано на 30 людей, але вони мають модульну конструкцію, тож за потреби їх можна збільшити. Усі процеси з виробництва бетонних укриттів виконують на одному із профільних харківських підприємств.

Витримують пряме влучання

Укриття мають високий ступінь захисту, який дає змогу почуватися там у відносній безпеці. Перед встановленням їх протестували на полігоні. Вони витримують фактично пряме влучання. Як стверджують виробники, їхня споруда витримує термобаричний удар, осколковий удар та влучання снарядів до 152 мм. Харківські зупинки-укриття, на відміну від інших, навіть ізраїльських, мають два виходи та непрямі кути зовні, що надає додаткову безпеку. Ці укриття зроблено за принципом фортифікаційних споруд.

Зовні вони мають привабливий вигляд. На них є зображення з написами «Харків — місто-герой» та пам’яток культури й архітектури міста, щоб підкреслити його цінності.

За словами Ігоря Терехова, фінансують проєкт із міського бюджету. Згідно з інформацією сайту електронної системи публічних закупівель «Прозорро», комунальне підприємство «Міськ­електротранссервіс» уже уклало сім угод з компа­нією «Сітірейл Технолоджі» на придбання швидкоспоруджуваних павільйонів — тимчасових укриттів «Захист». Майже всі ці зупинки-укриття купують за ціною 783 015 гривень, крім однієї, вартість якої — понад мільйон, 1 056 682 гривні. Це буде більша споруда, яка вміщуватиме 50 людей.

«Були жахливі випадки, коли люди гинули на зупинках, чекаючи на громадський транспорт, зазнавали поранень. І тоді я пообіцяв, що ми зробимо зупинку, яка буде більш-менш безпечною. Зрозуміло, що від прямого влучання важких ракет вона не врятує чи врятує лише частково. Але зможе захистити від уламків РСЗВ, тобто врятувати життя і здоров’я людей», — наголосив під час відкриття першого укриття міський голова.

Насамкінець. Досвід Харкова із встановлення захисних споруд уже переймають інші міста України. Перші зупинки-укриття з’явилися у Кропивницькому та Миколаєві. Вони мають відмінну від харківської конструкцію, але теж високий ступінь захисту, щоб виконувати найголовнішу функцію — зберегти людське життя.

Борис БРЕСЛАВЕЦЬ

для «Урядового кур’єра»

(Фото надала Харківська міська рада)