Героїчний народе України!

За три тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну весь світ побачив, що Росія — це країна-терорист, а Україна — це країна незламних та хоробрих людей, які готові до останнього битися за свою землю.

Росія потрапляє в міжнародну ізоляцію, а навколо України навпаки об’єднується весь цивілізований світ. Тому ми точно переможемо!

Все, що ми маємо зараз робити — це наближати нашу перемогу. Працювати єдиною командою та єдиним фронтом. Кожен на своєму місці. Чим більше зусиль ми докладемо зараз для перемоги, тим швидше ця перемога настане.

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Наш Уряд чітко визначив, що одним із пріоритетів роботи зараз є формування сильного економічного тилу для нашої перемоги.

В останній тиждень ми активізували зміни в економічній моделі по низці ключових напрямків, аби підтримати український бізнес та максимально спростити роботу в умовах воєнного часу.

Перше. Питання продовольчої безпеки. Ми не можемо допустити, аби українці залишилися без їжі, тому держава буде напряму закуповувати в українських виробників ключові соціальні продукти. Ці продукти будуть безкоштовно від завтра роздаватись людям в тих містах, які вже опинилися в оточенні або знаходяться на лінії бойових дій.

Як це буде відбуватися? Ми сформували перелік ключових соціальних продуктів: від круп та зерна до консервів та олії. Міністерство розвитку громад та територій у щоденному режимі формує перелік міст, куди цю продукцію треба доставити.

Військові місцеві адміністрації подаватимуть заявки, скільки потрібно продуктів для кожного з таких міст.

«Укрзалізниця» закуповує продукти та у співпраці з Гуманітарним штабом розвозить їх по регіонах.

Щодо доставки в тимчасово окуповані населені пункти, то будемо залучати міжнародні гуманітарні організації.

Ще раз підкреслю, що роздача відповідних продуктів буде відбуватися безкоштовно для людей. Уряд вже виділив «Укрзалізниці» 18 млрд грн на реалізацію цього та інших завдань.

Ми нікого не залишимо сам на сам із бідою.

Відповідна програма також стимулюватиме розвиток власного українського виробництва харчових продуктів, а харчова промисловість зараз стає одним із ключових секторів економіки.

Друге питання. Як вже анонсував Президент України, ми фактично скасовуємо переважну більшість дозволів, окрім тих, які пов'язані з безпекою країни.

На час військового стану бізнес переходить на декларативний принцип роботи. Подав документи через портал Дія і, не очікуючи рішення державного органу, починаєш працювати.

Дозвільні документи залишаться буквально для декількох видів діяльності, як то робота з небезпечними відходами, виробництво ліків, питання ядерної енергетики.

Трохи раніше Уряд скасував всі перевірки, які можуть ускладнювати життя бізнесу. Зараз максимальна свобода бізнесу — це необхідна умова для формування сильної економіки в нашій державі.

Третє питання. Безвідсоткове кредитування бізнесу та полегшення доступу до фінансових ресурсів.

Уряд знімає всі обмеження по програмі «5-7-9». Будь-який український бізнес, якому потрібна підтримка, зможе отримати кредит за пільговими умовами.

Відтепер максимально сума кредиту збільшується до 60 млн грн. На час воєнного стану та ще місяць після його завершення ставка по кредитах буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, сьогодні буде сплачувати держава.

Після воєнного стану відсоткова ставка по цій програмі буде не більше 5%. Прибираються також обмеження, які стосувалися бізнес-плану чи робочих місць, чи будь-які інші.

Четверте. Уряд прийняв рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур. Ми ставимо мету створити найшвидшу митницю у світі.

Жодних паперів на митниці.

Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після прийняття та набрання чинності змінами до митного та податкового кодексів.

За декларативним принципом.

Той, хто хоче залишатися на загальній системі, сплачує лише ПДВ, при цьому таке оформлення має займати не більше 15 хвилин.

Ті, хто просто хоче вести товар в Україну без будь-якого митного оформлення, — завчасно заповнюйте ВМД декларацію і проїжджайте.

Вантажі їхатимуть через кордон без жодних перешкод.

Постанову Кабміну вже прийнято. Очікуємо, що Верховна Рада якнайшвидше звільнить від мита та ПДВ всі товари, які сьогодні їдуть в Україну.

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Разом із податковими пільгами, застосування яких вже підтримала Верховна Рада, названі кроки створюють надзвичайно потужні стимули для підтримки існуючого бізнесу й навіть для відкриття нових підприємств.

Тому тримаємо стрій. Працюємо на перемогу. Віримо в Україну та Збройні Сили України.

Слава українцям! Слава Україні!