Героїчний народе України!

Йде 26-й день війни.

Проваливши всі плани по окупації України, російський агресор вдається до відвертого геноциду цивільного населення України.

Тільки за останні дві доби ворог скинув авіабомби на Будинок мистецтв у Маріуполі. Розстріляв із танків впритул будинок пристарілих на Луганщині. В Тростянці, що на Сумщині, окупанти кинули бойову гранату в цивільних людей. У Києві атакували з повітря торговий центр, де переховувались цивільні люди.

Через війну мільйони українців були вимушені покинути свої домівки. Мільйони втратили житло. Це та реальність, яку вже бачить цивілізований світ.

Президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії.

Уряд сьогодні цю програму реалізовує.

Гроші, робота, житло. Три основні напрямки, які охоплює ця програма.

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Перше. Гроші. Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Просто, через Дію, на картку в банку. Без зайвих паперів. Без бюрократії. Всім, хто переїхав з районів активних бойових дій.

Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну, через всі ці жахіття вимушено переїхала в більш безпечні регіони.

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Друге. Робота. Розпочинаємо програму працевлаштування всіх переселенців. Для цього держава починає виплати тим роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів.

6500 гривень за кожного працевлаштованого. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників.

Ще раз звернусь до підприємців.

Держава підтримує вас у вашому бажанні продовжувати роботу там, де це можливо. Повна дерегуляція бізнесу, спрощення податкової системи, доступні кредити.

Тепер держава бере на себе частину витрат на заробітні плати тим людям, які потребують роботи. Так що – працюймо! Усіх закликаю починати працювати, приймати людей, забезпечувати їх роботою.

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Третє. Житло. Тиждень тому Уряд вже прийняв рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, які надають безкоштовний прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах.

Тепер ми доповнюємо програму, щоб компенсацію за комунальні платежі також отримували сім’ї, які приймають переселенців у себе вдома.

Всі ті, хто відгукнувся на біду, надав дах переселенцям, надав безкоштовний прихисток, отримуватимуть 450 грн в місяць за кожного, кому допомогли, на компенсацію комунальних послуг.

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Всі три програми вже затверджено Урядом України. Їхня реалізація починається вже сьогодні, 21 березня, з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами.

З 30-го березня запрацює реєстрація через Дію.

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А після завершення війни ми все відбудуємо. Кожний будинок, кожну квартиру, кожну споруду. І всі зможуть повернутись додому.

Але кожен з тих, хто сьогодні знайшов прихисток, роботу і все необхідне для життя в цей непростий час, назавжди залишить у своєму серці пам’ять та вдячність гостинним громадам і людям.

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Ми також цього не забудемо.

Слава українцям! Слава Україні!