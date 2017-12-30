Люди, які пройшли катівні сепаратистів, одержать від держави всю необхідну підтримку та фінансову допомогу

Рідні та близькі 73 українських полонених, які днями повернулися додому, нарешті мають змогу обійняти своїх синів, чоловіків, батьків. І хоч підтримка близьких дорогого варта, ці мужні люди також потребуватимуть підтримки від держави. Саме тому Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив фахівцям Міністерства соціальної політики дізнатися про їхні нагальні потреби й надати всебічну допомогу.

— Найближчим часом фахівці міністерства отримають точні списки звільнених з їхніми адресами. Я особисто дав доручення фахівцям на місцях, щоб представники кожного управління соціального захисту завітали до їхніх родин і вивчили всі нагальні потреби щодо соціального захисту. Звісно, ці потреби будуть різними: комусь буде потрібна медична допомога, комусь моральна й фізична реабілітація, допомога у працевлаштуванні та ще багато чого, щоб адаптуватися до мирного життя. Усі ці потреби буде вивчено і всю необхідну допомогу буде надано, — зазначив міністр соцполітики Андрій Рева під час підсумкової прес-конференції щодо роботи міністерства у 2017 році.

Він поінформував, що підготовлено проект постанови про надання цим людям матеріальної допомоги. За пропозицією Мінсоцполітики сума може становити близько 100 тисяч гривень на особу. Посадовець уточнив: якщо до моменту потрапляння у полон людина мала роботу або перебувала на військовій службі в українській армії, час незаконного утримання її бойовиками буде зараховано: цивільним бранцям — до стажу роботи, а військовим — як учасникам бойових дій, тобто рік за три.

Монетизація пільг та субсидій

Міністр зазначив, що проведення змін у соціальній сфері, які відбулися протягом року, що минає, було зумовлено завданнями і цілями загальних економічних реформ та реформи державного управління, головна з яких — децентралізація.

Він нагадав, що у 2017 році було впроваджено монетизацію залишків за заощадженими субсидіями. 1,7 мільйона домогосподарств заощадили житлову субсидію, спрямовану на газове або електричне опалення, на суму 1 мільярд 200 мільйонів гривень. І до кінця року кожна родина, яка економно використовувала цю державну допомогу, отримає виплати у повному обсязі.

— У наступному році ми плануємо перейти на монетизацію пільг житлово-комунальних послуг. Орієнтовно це може відбутися з 1 липня 2018-го, — поінформував очільник Мінсоцполітики.

За його словами, якщо експеримент з монетизацією пільг на житлово-комунальні послуги буде успішним, його поширять на інші види державних допомог. Нині фахівці міністерства працюють над розробленням постанови Кабміну щодо монетизації пільг на проїзд.

Міністр повідомив, що уряд планує внести зміни до порядку призначення субсидій для переселенців і надати їм змогу отримувати цю державну допомогу за декларацією про доходи без прописки і без договору оренди.

Осучаснення пенсій триватиме

Одним із значних досягнень року, що минув, Андрій Рева назвав запровадження пенсійної реформи та осучаснення виплат літнім людям, яке відбулося у жовтні. За його словами, в середньому ці виплати зросли на понад 500 гривень.

Запровадила пенсійна реформа і збільшення необхідного стажу для виходу на пенсію. Із 1 січня 2018 року права виходу на заслужений відпочинок набуватимуть українці, яким виповнилося 60 років і які мають страховий стаж не менш як 25 років.

Тимчасову державну соціальну допомогу призначатимуть особам, які не працюють, що досягли встановленого пенсійного віку, мають страховий стаж не менш як 15 років, але не набули права на пенсійну виплату, — на період до набуття права на пенсію за віком у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Таких, за словами міністра, в наступному році очікується близько 100 тисяч осіб, яких, попри нестачу стажу, держава не залишить без підтримки.

Відповідаючи на запитання журналіста «УК», він наголосив, що пенсійна реформа — процес, який не зупиняється. Отже, найближчим часом заплановано відновити соціальну справедливість для тих, хто офіційно та чесно працював багато років, але отримував малі зарплати. Це, наприклад, працівники сільського господарства, які свого часу важко працювали навіть не за зарплату, а за трудодні, а також учителі, лікарі, вихователі в дитячих садках, багато із яких віддали цій роботі по 30 і більше років, але за несправедливої радянської системи оплати праці заробляли мізер. Тому й після осучаснення пенсій їхня доплата була малою. Таку несправедливість обов’язково буде виправлено. Тож для цих людей буде проведено відповідне коригування виплат. Конкретні пропозиції щодо того, як і коли це має відбуватися, фахівці Мінсоцполітики найближчим часом планують подати до Верховної Ради.

Підсумовуючи, міністр зазначив, що у пріоритетних планах на наступний рік — осучаснення грошового та пенсійного забезпечення наших військових.

Також проведено підготовчі роботи, щоб з 1 січня 2018 року почати зміни в системі забезпечення протезно-ортопедичними засобами осіб з інвалідністю, що дасть змогу значно пришвидшити забезпечення їх засобами пересування. А для підвищення якості надання послуг громадянам наступного року в 10 містах України запрацюють сучасні центри у форматі «Прозорий офіс».