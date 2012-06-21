Просування новітнього українського літака Ан-132 на індійський ринок обговорили державний міністр оборони Індії Субхаш Бхамре і перший заступник Секретаря РНБО Олег Гладковський. Метою зустрічі на полях міжнародної авіаційної виставки АероІндія-2019 стала перспектива заміни парку літаків Ан-32 ВПС Індії. Сторони обговорили питання можливості постачання в Індію запчастин і боєприпасів для військової техніки радянського зразка, спільної участі українських підприємств у ремонті й модернізації такої бронетехніки.
Із керівництвом міноборони Індії розглянуто можливість залучення представників приватного сектору оборонної промисловості цієї країни до спільного виробництва товарів військового та подвійного призначення. Загалом підприємства українського ОПК готові брати активну участь у реалізації програм Make in India, що дасть змогу розпочати масштабні взаємовигідні спільні проекти, повідомляє Укрінформ.
У цій виставці беруть участь 15 оборонних підприємств України. Презентація Ан-132D відбувається в Індії вперше.