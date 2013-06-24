З 1 лютого українці, що хочуть отримати мікрогранти для започаткування чи розвитку свого бізнесу, можуть подавати заявки на першу цього року хвилю програми «Власна справа». Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

«Мікрогранти на старт або розвиток власної справи - одна з найпопулярніших грантових програм єРобота. Минулого року 3 300 українців отримали від держави підтримку у вигляді мікрогрантів від 50 до 250 тис. грн на реалізацію своїх бізнес-ідей. І цього року ми продовжуємо програму. Уряд готовий підтримати кожного українця, який має бажання зайнятись підприємництвом, надаючи йому безповоротну фінансову допомогу. Таким чином ми інвестуємо в розвиток малого бізнесу та активізацію економіки, а також стимулюємо покращення ситуації на ринку праці, адже ці підприємці створять десятки тисяч нових робочих місць», - розповіла Юлія Свириденко.

Отримати мікрогрант можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду підприємницької діяльності. Щоб отримати кошти потрібно подати заяву та бізнес-план свого проекту через сайт Дія. Після перевірки наданих документів, оцінки бізнес-плану, а також кредитної історії заявника йому потрібно пройти співбесіду з фахівцями Держслужби зайнятості, за результатами якої службою ухвалюється рішення про надання чи відмову у наданні мікрогранту.

Нагадаємо, програма «Власна справа» стартувала 1 липня 2022 року. За цією програмою можна отримати мікрогрант на старт або розвиток бізнесу від 50 до 250 тис. грн. Обов'язковою умовою отримання мікрогранту є створення 1-2 нових робочих місць залежно від суми наданого мікрогранту. У 2022 році відбулось 12 хвиль подачі заяв на отримання мікрогрантів, кожна з яких тривала 2 тижні. Загалом було видано мікрогрантів на 777 млн гривень.