Сьогодні, 5 вересня 2022 р., українська делегація на чолі з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем взяла участь у пленарному 8-му засіданні Ради асоціації Україна – ЄС у Брюсселі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час засідання було оголошено важливе історичне для України про можливість приєднання до міжнародних митних конвенцій з 1 жовтня цього року, завдяки чому запрацює так званий «митний безвіз».

«Ми вітаємо надане Україні запрошення приєднатись до Конвенції про процедуру спільного транзиту та до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Цій події передувала цілеспрямована митна політика та консолідовані зусилля влади й бізнесу за підтримки міжнародних партнерів для розгортання в Україні Електронної транзитної системи для функціонування режиму спільного транзиту (NCTS) на локальному рівні. Спрощення переміщення товарів між 36 країнами Європейського регіону вкрай необхідно саме зараз для сприяння українському експорту в умовах обмежень, викликаних збройною агресією рф», – зазначив у своєму виступі Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Важливим елементом діяльності для митної інтеграції з ЄС була підготовка необхідного законодавчого підґрунтя, прийняття цілої низки необхідних підзаконних актів та запровадження з 17 березня 2021 р. національного застосування електронної транзитної системи (NCTS).

За результатами роботи у червні цього року остаточної Оціночної місії експертів ЄС з вивчення готовності України приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту та до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами, а також застосовувати NCTS на міжнародному рівні, місією було визнано досягнення Україною необхідного прогресу та готовність приєднання до Конвенцій.

Нещодавнє внесення відповідних змін до Митного кодексу України, а також прийняття Парламентом та підписання Президентом України Законів України щодо приєднання до двох зазначених Конвенцій дозволило Уряду України вже 31 серпня передати Об‘єднаному адміністративному комітету Конвенцій необхідні інструменти для приєднання нашої держави до цих багатосторонніх міжнародних договорів.

«Міжнародне застосування NCTS стане основним інструментом для швидкого проходження товарів через митницю, а з приєднанням до міжнародних митних конвенцій та запуском відповідних законодавчих змін Україна виконає 81% своїх зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері. У цілому, ми розглядаємо приєднання України до системи спільного транзиту, як важливий крок до майбутнього повноправного членства в ЄС», – підкреслив Міністр фінансів України.

Також Міністр Сергій Марченко підписав сьогодні у Брюсселі угоди про участь України в програмах ЄС «Митниця» і «Фіскаліс».

ДОВІДКА

На сьогодні Конвенція про процедуру спільного транзиту об’єднує 35 Договірних сторін, які запровадили єдині правила декларування та контролю за транзитними переміщеннями товарів із використанням спільного ІТ продукту (NCTS). Країни-підписанти Конвенції: 27 країн ЄС, 4 країни ЄАВТ (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн і Швейцарія) та 4 інші країни (Великобританія, Туреччина, Північна Македонія і Сербія).

NCTS дає можливість налагодити обмін інформацією про всі етапи митного оформлення товарів з використанням електронних повідомлень у режимі реального часу та підвищити ефективність використання механізму аналізу ризиків.

Приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та використання системи NCTS дасть можливість Україні: запровадити обмін митною інформацією, переміщувати товари за єдиною митною декларацією між країнами-учасниками, запровадити спеціальні транзитні спрощення.

Україна розпочала застосування NCTS з листопада 2020 року – спочатку у пілотному режимі, а з 17 березня 2021 року розпочато етап національного застосування NCTS.

25 серпня 2022 року Україну запрошено приєднатись до Конвенцій про процедуру спільного транзиту та про спрощення формальностей у торгівлі товарами.