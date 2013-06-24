Івано-Франківська громада отримала від ЄС 10 мільйонів євро на будівництво соціального житла, яке зведуть на території села Микитинці, що входить у міську громаду. Про це на пресконференції повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«Ми отримали майже 10 мільйонів євро на будівництво соціального житла. Воно буде власністю територіальної громади, його надаватимуть переселенцям. Уже підписано контракт. Для цього ми відвели 80 соток землі. Усі необхідні мережі там є: світло, каналізація, вода. Це територія Микитинецької громади. Селяни все погодили», — зазначив Руслан Марцінків.

За його словами, проєкт реалізують за кошти Євросоюзу і їх адмініструватиме компанія НЕФКО, яка активно співпрацює з Івано-Франківськом і готова провести всі тендерні процедури.

«Це будуть п’ятиповерхові будинки. Попередньо їх буде 12. Чому п’ять поверхів? Ми міркували, як здешевити соціальне житло, а в таких будівлях не потрібно встановлювати ліфти», — пояснив міський голова.

Проєкт не передбачає будівництва освітніх закладів на території. Діти переселенців відвідуватимуть школи і дитсадки навколишніх сіл громади.

А в Косові нещодавно відкрили шелтер для переселенців, це вже 88-й такий заклад в області. Про це повідомила начальниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

«На базі комунального приміщення Косівської міської ради ми відкрили шелтер. Його облаштовано для тривалого проживання 40 людей», — поінформувала Світлана Онищук.

Організація прихистку — підсумок співпраці місцевої влади та міжнародних донорів.

«Загальна сума коштів, спрямована на створення шелтеру, — 3,8 мільйона гривень. Його оснастили всім необхідним для комфортного проживання людей. 1,6 мільйона гривень було надано з обласного бюджету», — повідомила Світлана Онищук.

Більш як 10 тисяч внутрішньо переміщених людей знайшли тимчасовий прихисток у Косівській громаді. Це вимушені переселенці з Київської, Чернігівської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Луганської та інших областей. Здебільшого це жінки, діти та люди похилого віку. Івано-Франківська громада загалом прийняла 92 тисячі переселенців. Нині тут живуть майже 36 тисяч людей з інших регіонів країни.

Відділ регіональних проєктів та кормережі

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