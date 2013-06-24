Україні потрібна 1000 гаубиць, 500 танків, 300 ракетних систем залпового вогню та дві тисячі одиниць бронетехніки для встановлення паритету у важкому озброєнні з російськими військами та вигнання загарбників з української землі.

Про це написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

«Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів. 15.06 у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення», - зазначив Подоляк.

Як повідомлялося, у Брюсселі 15 червня відбудеться третє засідання «Контактної групи з питань оборони України» на чолі з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

23 травня пройшла друга зустріч групи підтримки України на рівні глав оборонних відомств понад 40 країн у форматі, що був започаткований 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн (Німеччина). Такий інструмент з надання військової допомоги Україні був створений з ініціативи США.