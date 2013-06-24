Анонсована Президентом виплата 1000 гривень вакцинованим від COVID-19 не матиме істотного впливу на інфляцію. Про це у бліцінтерв’ю для Forbes Ukraine повідомив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук.

«Тисяча гривень — не та сума, яка могла б значно стимулювати споживчий попит. Галузі, на які, як передбачає уряд, буде надано ці кошти, страждають від недозавантаження. Навряд чи додатковий попит призведе до істотного зростання цін. Навіть якщо ціни в галузі культури та спорту зростуть на 5—10%, це неістотно позначиться на загальному показнику інфляції, оскільки частка цих послуг у споживчому кошику незначна», — цитує пресслужба НБУ слова посадовця на сторінці регулятора у фейсбуці. У річному вимірі Нацбанк оцінює вплив на економіку програми обсягом

6 мільярдів гривень на рівні 0,1—0,2% ВВП.

Якщо проєкт стимулює додаткову вакцинацію навіть 10% населення, його вже можна назвати ефективним, переконує Сергій Ніколайчук. Бо від того, що не буде локдаунів, економіка виграє значно більше, ніж від безпосереднього фіскального стимулу з боку держави.