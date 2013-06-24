Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн брифінґу під час 24 січня анонсувала нову програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 млрд євро. Про це повідомляє Економічна правда.

За її словами, «новий макрофінансовий пакет допоможе Україні адресувати фінансові потреби, викликані конфліктом», а також підтримати стійкість країни.

Вона висловила сподівання, що Рада Європи та Європарламент схвалить виділення відповідної допомоги якнайшвидше. Після цього Україна отримає перший транш у 600 млн євро.

Водночас голова ЄК анонсувала нову макрофінансову програму співпраці з Україною з більшим обсягом фінансування. Його метою буде підтримка процесу модернізації в Україні.

Крім того, ЄС подвоює суму виділених Україні грантів на 120 млн євро цьогоріч.