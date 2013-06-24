Зусилля наших підрозділів спрямовані на забезпечення правопорядку та укріплення поліцейської присутності в населених пунктах. Тому щодня у країні несуть службу майже 4700 нарядів. Бо нам важливо, щоб люди знали, що поліція поруч. Про це повідомляє Урядовий портар з посиланням на Голову Національної поліції Ігору Клименка..
Працівники Національної поліції України продовжують виконувати свої функції і безпосередньо на лінії зіткнення: допомагають людям евакуйовуватися, рятують з-під обстрілів та доставляють місцевим мешканцям гуманітарну допомогу.
Загалом за час повномасштабного вторгнення російських окупантів на Українську землю підрозділи поліції:
- Отримали та опрацювали понад 2 млн 100 тисяч повідомлень від громадян.
- Розпочали майже 14 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями рф та їх пособниками.
- Зареєстрували понад 53 тисячі кримінальних правопорушень.
- Розпочали більш 550 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 90 осіб вже отримали повідомлення про підозру.
- Затримали 779 осіб за підозрою у диверсійній діяльності.
- Зафіксували майже 11 тисяч майнових злочинів, з яких більше 10 тисяч – крадіжки. Понад 2300 підозрюваних осіб встановлені.
- Зареєстрували понад 11 тисяч автопригод, в яких загинуло 444 особи. Кількість ДТП зменшилася у 3,5 раза.
- Заблокували понад 2800 ворожих інформканалів із загальною аудиторією більше 23 млн користувачів.
«Щодня нас очікують нові виклики, але ми обов’язково подолаємо усі негаразди. Віримо в Україну і в кожного, хто своєю відданою працею наближає Перемогу!», - зазначив Ігор Клименко.