Зусилля наших підрозділів спрямовані на забезпечення правопорядку та укріплення поліцейської присутності в населених пунктах. Тому щодня у країні несуть службу майже 4700 нарядів. Бо нам важливо, щоб люди знали, що поліція поруч. Про це повідомляє Урядовий портар з посиланням на Голову Національної поліції Ігору Клименка..

Працівники Національної поліції України продовжують виконувати свої функції і безпосередньо на лінії зіткнення: допомагають людям евакуйовуватися, рятують з-під обстрілів та доставляють місцевим мешканцям гуманітарну допомогу.

Загалом за час повномасштабного вторгнення російських окупантів на Українську землю підрозділи поліції:

Отримали та опрацювали понад 2 млн 100 тисяч повідомлень від громадян.

Розпочали майже 14 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями рф та їх пособниками.

Зареєстрували понад 53 тисячі кримінальних правопорушень.

Розпочали більш 550 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 90 осіб вже отримали повідомлення про підозру.

Затримали 779 осіб за підозрою у диверсійній діяльності.

Зафіксували майже 11 тисяч майнових злочинів, з яких більше 10 тисяч – крадіжки. Понад 2300 підозрюваних осіб встановлені.

Зареєстрували понад 11 тисяч автопригод, в яких загинуло 444 особи. Кількість ДТП зменшилася у 3,5 раза.

Заблокували понад 2800 ворожих інформканалів із загальною аудиторією більше 23 млн користувачів.

«Щодня нас очікують нові виклики, але ми обов’язково подолаємо усі негаразди. Віримо в Україну і в кожного, хто своєю відданою працею наближає Перемогу!», - зазначив Ігор Клименко.