Президент Володимир Зеленський підписав закон про День захисників і захисниць України.
Про це повідомляє сайт Президента.
Як ідеться в повідомленні, Закон «Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України» № 1643-ІХ сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців у захисті України та належному вшануванню воїнів обох статей.
"Адже багато жінок нарівні з чоловіками брали участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України", - сказано в повідомленні.
Згідно із законом, назва свята «День захисника України», яке щороку відзначається 14 жовтня, змінюється на «День захисників і захисниць України».
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада перейменувала державне свято - День захисника України, яке щороку відзначається 14 жовтня, на День захисників і захисниць України.