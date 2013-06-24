Станом на 1 лютого 2023 року до Фонду підтримки енергетики України надійшло 144,366 млн євро. Донорами виступили Німеччина, Велика Британія, Іспанія, Австрія, Данія, Європейська Комісія, організації KfW, ERRA та REKK. Про це повідомляє Урядовий портал.

З цих коштів наразі розподілено 108 млн євро, які спрямовано на закупівлю енергетичного обладнання, палива, послуг для задоволення критичних потреб українських енергетичних компаній.

Довідково

Фонд підтримки енергетики України утворено у квітні 2022 року Секретаріатом Енергетичного Співтовариства на запит Європейської Комісії та за погодженням з Міністерством енергетики України. Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати екстрену підтримку українському енергетичному сектору. Фонд управляється Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Закупівлі проводить незалежний закупівельний агент Tetra Tech ES, Inc. як виконавець Проекту енергетичної безпеки в Україні USAID за прозорими та швидкими процедурами.