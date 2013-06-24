Про експорт зерна наземними шляхами в середньому 1,5 мільйона тонн за місяць розповіла посол з особливих доручень при Міністерстві закордонних справ, координатор Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева, повідомляє Укрінформ.

Вона зауважила, що європейські інфраструктура і логістика виявилися не готовими до тих обсягів зернових, які раніше експортувала Україна. У цьому контексті дипломат відзначила зусилля Польщі, Німеччини та інших країн для розбудови транзитних хабів на кордонах, прискорений пропуск поїздів з українським зерном між країнами до портів, де його можна вантажити на судна.

«Ми чули від президента Байдена, що США будуватимуть тимчасові потужності для зберігання зерна на території Польщі поблизу українського кордону, щоб розвантажити українські потужності перед збиранням урожаю 2022 року», –– зазначила координатор Ради експортерів та інвесторів. Вона звернула увагу, що європейські партнери максимально спростили всі процедури митного, фітосанітарного контролю, щоб українське зерно якнайшвидше потрапляло до кінцевих споживачів.