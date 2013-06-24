Уряд розширює програми підтримки бізнесу та закликає місцеву владу долучатися до їх співфінансування. Наступного року малі та середні підприємства зможуть отримати від держави 15 тисяч грантів на розвиток. Про це зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, виступаючи на XVІІ Українському муніципальному форумі.

«Стійкість України — у стійкості малого й середнього українського бізнесу та місцевих громад. Наступного року уряд розширить програми підтримки бізнесу, і ми закликаємо місцеві громади долучатися до їх співфінансування. Зокрема, на 2024 рік ми заклали в бюджет 18 мільярдів гривень на продовження доступного кредитування вітчизняних підприємців за програмою 5—7—9%. Продовжимо грантові програми для започаткування або розширення бізнесу. Наступного року ми можемо видати 14 тисяч мікрогрантів для малого бізнесу — до 250 тисяч гривень та тисячу грантів для переробних підприємств, які можуть отримати до 8 мільйонів гривень на розвиток», — цитує слова Юлії Свириденко Мінекономіки.

За її словами, наступного року діятиме програма часткової компенсації виробництва сільгосптехніки, що дасть змогу підтримати вітчизняних машинобудівників і стимулювати їхній розвиток. Уперше в бюджеті закладено мільярд гривень на розширення мережі індустріальних парків, на території яких підприємці можуть користуватися певними пільгами.

Долучитися до створення індустріальних парків мають змогу місцеві органи влади й у такий спосіб розвивати ті економічні галузі, які потрібні конкретній громаді. А ще це нові робочі місця в регіоні та додаткові надходження до місцевого бюджету.

Також наступного року продовжить діяти програма іпотечного кредитування «єОселя», завдяки якій стимулюється розвиток житлового будівництва та суміжних галузей.

В областях місцева влада вже долучилася до компенсації іпотеки для певних категорій громадян, зокрема регіональні програми компенсації є в Чернівецькій, Миколаївській, Закарпатській, Одеській областях та місті Кривий Ріг.