Із перших днів повномасштабного вторгнення росії на територію України Польща надає нашій країні допомогу і підтримку за різними напрямами. У тому числі й у сфері охорони здоровʼя, й зокрема медичній евакуації. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Саме через Польщу відбувається медична евакуація наших громадян на лікування та реабілітацію до клінік Європи. При чому значна частина українських пацієнтів отримали й отримують медичну допомогу саме у Республіці Польща.

Загалом у польських клініках лікувалися 15 тисяч українських дітей, з яких 11 тисяч потребували екстреного втручання. Також була організована евакуація 30 дітей із діалізом.

«Українські діти, які перебувають на лікуванні в Польщі, удома мали вести подвійну боротьбу: рятуватися від війни й перемагати важку хворобу. Та на щастя, ми змогли їх евакуювати, і вони потрапили в дбайливі руки медиків Інституту «Пам’ятник — Центр здоров’я дитини»», — зазначила перша леді України.

Під час відвідин разом із Агатою Корнгаузер-Дудою Інституту Олена Зеленська познайомилася з маленькими пацієнтами з України й особисто подякувала лікарям і всьому персоналу, який так багато робить для наших дітей у ці найтемніші часи.

З початку війни до Інституту госпіталізували майже 449 дітей з України. І ще тисяча дітей отримала консультації. Як розповіла дружина Президента України, зараз в Інституті на лікуванні перебувають 11 українських дітей. Найменшому хлопчику лише чотири роки, та він бореться з онкологією, мов справжній герой, терпляче виконуючи всі вказівки лікарів.

«Упевнена, було непросто прийняти таку кількість нових пацієнтів, і ми дуже цінуємо вчасну допомогу польських медиків. Уже скоро 26 лікарів різних категорій з «Охматдиту» приїдуть до них на навчання», — сказала Олена Зеленська.

Також вона особисто познайомилася і подякувала професорові Пьотру Чаудерні, зусиллями якого в Польщі створили хаб Unicorn, куди евакуюють дітей із Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові для лікування або подальшого направлення до клінік Європи, США й Канади. Лікарі хаба координуються з українськими, завдяки чому ми маємо унікальний досвід евакуації дітей з онкологією, а це сотні врятованих життів.

Нагадаємо, для забезпечення громадян України необхідною медичною та реабілітаційною допомогою, доступ до якої наразі обмежений через збройну агресію рф проти України, Міністерство охорони здоров’я розробило алгоритм медичної евакуації українців.