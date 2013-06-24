Медична евакуація не спиняється: Укрзалізниця продовжує вивозити поранених та важкохворих мешканців Донеччини та Луганщини реанімопотягами разом з Medecins Sans Frontiers. Уже 1500 українців евакуйовано медичними потягами Укрзалізниці та Лікарів без кордонів він початку їх курсування навесні. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Сьогодні зустрічали 20 маломобільних та 13 лежачих хворих, врятованих із Лисичанська, Сєвєродонецька, Краматорська та Костянтинівки командою Help For Ukrainians і доправлених до безпеки вагонами Укрзалізниці.

Нагадаємо, медичні поїзди являють собою переобладнаний колійний шпиталь з окремим вагоном інтенсивної терапії, апаратом УЗД, дюжиною кисневих концентраторів, дефібриляторами, кардіомоніторинговою системою, інфузійними помпами, мають повноцінні палати та повний спектр необхідних медикаментів. У потязі пліч-о-пліч із залізничниками працює інтернаціональна медична команда у складі терапевтів, хірургів, анестезіологів та медичних сестер. Маршрути та зупинки поїзда тримаються в секреті з міркувань безпеки медиків та евакуйованих.

Крім того, жителям Донбасу традиційно вже нагадуємо, що в регіоні неминучі проблеми з опаленням, водопостачанням та водовідведенням у зв'язку з інтенсифікацією бойових дій, відтак вкотре закликаємо евакуюватися. Зручний варіант — щоденний евакорейс із Покровська.