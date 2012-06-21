Відтепер усі концерти, шоу, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи мають проводити державною мовою. Винятки передбачені для пісень і фонограм, та якщо використання іншої мови є творчим задумом організатора. Супровід усіх заходів має бути винятково українською. Виступи осіб, які не знають державної мови, мають супроводжувати синхронним або послідовним перекладом, повідомив Офіс уповноваженого із захисту державної мови.

Оголошення, афіші, постери, буклети та інші інформаційні матеріали про заходи та вхідні квитки на них мають містити текст українською мовою. Іншими мовами текст можна дублювати, але меншим шрифтом. Вимоги щодо розміру шрифту не є обов'язковими у написанні власних імен виконавців, назв колективів і творів, торгових марок.

Вистави іноземною мовою в державних і комунальних театрах мають супроводжуватися перекладом.

Українська буде мовою музеїв і мистецьких виставок. Уся інформація в музеях, галереях, на виставках, має подаватися українською мовою. Дублювання дозволено на умовах пріоритетності надання інформації державною мовою.

Мовою туристичного та екскурсійного обслуговування є державна. Іншою мовою можливе обслуговування лише іноземців та осіб без громадянства.

Мовою демонстрування фільмів в Україні є українська. Стрічки іноземною мовою можуть демонструвати дубльованими або озвученими державною мовою. Вони можуть містити аудіодоріжки іншими мовами. Показ іноземних фільмів мовою оригіналу із субтитрами дозволений у кінотеатрах, якщо кількість таких сеансів не перевищує 10% від усіх сеансів або в рамках кінофестивалів. Про показ фільму мовою оригіналу із субтитрами потрібно повідомляти завчасно.

Українські видавці зобов'язані видавати державною мовою не менше 50% усіх виданих упродовж року назв видань. Частка книжок державною мовою, наявних у продажу в кожній книгарні, має становити не менше 50%.

Сьогодні розпочинається реєстрація на іспит на рівень володіння державною мовою для осіб, яким необхідно використовувати її під час виконання службових обов'язків та осіб, які мають намір стати громадянами України.

Реєстрацію відкриють 16 липня о 00:01. Перші іспити розпочнуться 19 липня о 09:30.

Національна комісія зі стандартів державної мови повідомляє, що реєстрація для складання іспиту на рівень володіння державною мовою розпочнеться з 16 липня 2021 року на порталі https://exam.mova.gov.ua/.

Відповіді на поширені запитання стосовно проходження іспиту можна знайти за посиланням: https://bit.ly/2ValCA7

ДОВІДКА "УК"

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року. Підтвердив норму Конституції України про єдину державну мову в Україні. Її зобов'язаний знати кожен громадянин.

"За" проголосували 278 народних депутатів. Ще двоє парламентарів повідомили, що їхні картки не спрацювали.

Державною мовою зобов'язані користуватися в діловодстві, сфері культури, рекламі, під час проведення спортивних заходів, у написах і повідомленнях у транспорті, під час обслуговування пасажирів, на вивісках та дорожніх знаках, у науці разом з англійською.

Більшість положень мовного закону набули чинності впродовж двох років.

Джерело: gazeta.ua