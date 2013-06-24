Європейський Союз запускає проект «Цифрова трансформація для України» (DT4UA) та виділяє 17,4 млн євро допомоги. Головне завдання програми – допомогти Україні запровадити ефективні, доступні та безпечні державні послуги, а також швидко реагувати на виклики війни. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Незважаючи на повномасштабну війну росії, Україна демонструє один із найдинамічніших процесів цифрової трансформації в усьому світі. Наш обов’язок – допомогти забезпечити безперервний розвиток цифрових послуг в Україні. Ці послуги, необхідні під час війни, залишаються актуальними і в процесі відновлення. Саме тому Європейський Союз підтримує Україну в покращенні надання цифрових послуг та електронному урядуванні», — зазначив Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, .

Євросоюз визначив 4 напрями, на які спрямоване фінансування:

розвиток цифрових послуг та застосунку Дія;

вдосконалення обміну даними між реєстрами та держустановами;

розвиток інфраструктури електронної ідентифікації відповідно до регламенту eIDAS;

розвиток системи електронного управління, що дозволить прозоро розглядати кримінальні справи.

«Команда Мінцифри будує найзручнішу цифрову державу у світі з точки зору отримання послуг. Одна з головних цілей — цифровізувати 100% державних послуг. За три роки ми відцифрували найпопулярніші і наймасовіші держсервіси, які необхідні людям від народження і протягом усього життя. А застосунок Дія вже виходить на міжнародний рівень. Паралельно із запуском онлайн-послуг працюємо над покращенням обміну даними між реєстрами та взаємним визнанням української цифрової ідентичності. Дякую ЄС за підтримку у цих напрямах. Разом ми зможемо пришвидшити цифрову трансформацію України», – зазначив Віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Команда Мінцифри впроваджуватиме проект разом з європейськими партнерами з Естонської академії електронного управління, яка вже 12 років співпрацює з українським держсектором. Серед спільних проектів – EGOV4UKRAINE, EU4DigitalUA та «Підтримка ЄС у зміцненні кібербезпеки України». Зараз Академія впроваджує в Україні чотири проекти із загальним бюджетом 41 мільйон євро.

«Наша команда рада продовжувати спільні зусилля з Європейським Союзом та Міністерством цифрової трансформації України, щоб зробити Україну одним з найбільш цифрових суспільств у світі. Завдяки новому проекту ми сподіваємось зробити взаємодію українців з державою швидшою, комфортнішою і прозорішою», – повідомив виконавчий директор Академії електронного управління Ханнес Асток.

Довідково

Європейський Союз підтримує цифрову трансформацію України з 2016 року із загальним бюджетом понад 51 мільйон євро.