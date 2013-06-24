Вже 25 років поспіль у нашій країні відзначається професійне свято бджолярів. Виробництво меду для українців є одним із провідних галузей в сільському господарстві. До війни в кожній області у нас були пасіки. Їх налічувалося близько 47 тисячі та 2, 4 млн бджолиних сімей. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

За останні роки (2019-2021) меду вироблялося в стабільних обсягах – 68-69 тисяч тонн. До прикладу, у 2021 році приватні господарства зібрали 67,8 тис. тонн меду, що становить 99% від загальної кількості. На підприємствах було вироблено 0,685 тис. тонн; в тому числі на фермерських господарствах – 0,121 тис. тонн.

Усі ці роки Україна належала до п’ятірки світових експортерів меду. Ми годували ним Німеччину, Польщу, Бельгію, США, Францію. Рекордний обсяг меду експортували у 2020 році – більше 81 тис. тонн. А минулого року українські бджолярі здобули п’ять золотих, чотири срібних та одну бронзову нагороду за якість меду на міжнародному конкурсі London Honey Awards 2021. Призові місця отримали 10 видів меду від семи українських виробників.

Війна порушила плани бджолярів, але, незважаючи ні на що, наші пасічники активно готувалися до нового медового сезону й цьогоріч Україна також матиме свій мед.

Нас підтримує міжнародна спільнота. 4 червня 2022 року набув чинності Регламент Європейського Парламенту та Ради № 2022/870 про тимчасові заходи з лібералізації торгівлі, який, зокрема передбачає призупинення усіх тарифних квот для сільськогосподарської продукції. Це рішення доповнює можливості, які мають вітчизняні експортери відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Мінагрополітики вітає всіх бджолярів із професійним святом. Нехай над нашими полями гудуть тільки бджоли, а мед завжди буде на столах українців, як символ благополуччя. Миру всім нам.