Сьогодні, 19 вересня 2022 року, для вступників, які не змогли зареєструватися для участі в основній сесії МТНК/МКТ, відкрито реєстрацію для участі в спеціальній сесії МТНК/МКТ, що запланована на 29 вересня – 3 жовтня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Реєстрацію для участі у МКТ/МТНК здійснює приймальна комісія одного з вибраних вступником закладів вищої освіти, де він бажає взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра.

Для реєстрації варто надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії або з використанням іншого, визначеного закладом вищої освіти каналу зв’язку, скановані копії (фотокопії):

заповненої заяви-анкети

з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

документа, що посвідчує особу;

облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);

довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (у разі якщо дані особи ще не вносили до ЄДЕБО);

документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження МКТ/МТНК).

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.