З моменту впровадження державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 57 943 кредити на загальну суму 181,59 мільярда гривень, з яких 38 147 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 76,49 мільярда гривень (станом на 13.03.2023 року). За минулий тиждень у межах програми видано 511 пільгових кредитів на загальну суму 1,92 мільярда гривень, зокрема банки державного сектору економіки уклали 407 кредитних договорів на суму 1,27 мільярда гривень.
За період дії воєнного стану в Україні в межах державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» укладено 23 121 кредитний договір на загальну суму 91,96 мільярда гривень (зокрема банками державного сектору — 17 671 кредитний договір на суму 49,84 мільярда гривень), з яких: 0,87 мільярда — на інвестиційні цілі; 6,98 мільярда — як антикризові кредити; 4,37 мільярда — як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 26,55 мільярда — кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 53,17 мільярда гривень — на антивоєнні цілі.