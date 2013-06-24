Державна установа Український ветеранський фонд, що діє при Мінветеранів, розпочала реалізацію проєкту з мікрофінансування ветеранського бізнесу. Про це повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.
«Ми створили Український ветеранський фонд, щоб збільшити спроможності держави у фінансуванні ветеранської політики. І вже започаткували перший проєкт фонду — мікрогрантові виплати до 20 000 гривень членам родин наших захисників, які стали внутрішньо переміщеними особами, на ведення власної справи, — розповіла міністр. — Тобто доки ветеран стоїть на захисті України, а бізнес веде, приміром, дружина чи чоловік, батьки або діти, то вони теж можуть подати заявку на відшкодування витрат. Також заявки можуть подавати і члени родин загиблих воїнів».
Юлія Лапутіна наголосила: важливо, щоб ветерани знали, що держава, доки вони захищають країну, піклується про їхні родини. Маємо обов’язково підтримувати наших захисників і їхні сім’ї. Тому що внесок держави у розвиток їхнього бізнесу — це покращення економічного стану держави. Адже наш другий фронт після Перемоги — це буде економічний фронт з відновлення України.
Щоб одержати фінансову підтримку, потрібно зібрати пакет документів: паспорт, довідку ВПО, виписку чи витяг з ЄДР про статус ФОП чи самозайнятої особи, підтвердження статусу ветерана війни або статусу члена сім’ї ветерана війни, чеки на купівлю після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів. Надіслати заявку з документами через аплікаційну форму на сайті https://veteranfund.com.ua/ в розділі мікрофінансування бізнесу. Отримати відповідь від УВФ — після перевірки пакета документів.
У разі правильного заповнення заявки та завантаження повного пакета документів разом із чеками на покупки заявники зможуть отримати відшкодування на суму до 20 000 гривень протягом 10 днів. Заявки приймають до завершення воєнного стану.