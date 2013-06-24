За словами Міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні. Завершено низку планових ремонтів на енергоблоках ТЕС, що збільшило доступні резерви потужності. Про це повідомляє Урядовий портал.

На Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

В останні дні відновлено електропостачання близько 15 тисячам абонентів Донецької області у постраждалих від рашистських обстрілів районах.