За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньорічна температура у Києві становила +9,2°С, що на 0,2°С більше кліматичної норми 1991-2020 рр. Він увійшов лише у двадцятку найтепліших з 1881 року. Про це повідомляють кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Впродовж семи місяців року спостерігались позитивні відхилення температури повітря порівняно з середніми багаторічними показниками, а п’ять місяців продемонстрували від'ємні відхилення від неї. Особливо відзначились липень і листопад, які мали найбільші відхилення від середньобагаторічних показників відповідно на 3,3°С та 2,2°С.

Найхолодніше минулого року було 20 січня – мінус 20,2°С, найспекотніше – 24 червня, коли температура у затінку сягнула +35,5°С.

Загалом у 2021 році у Києві було зафіксовано 25 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні і червні – відповідно 9 та 10.