ПОЛТАВЩИНА. У Полтавській області на будівництві траси Дніпро — Решетилівка за програмою Президента «Велике будівництво» завершуються роботи зі спорудження найбільшого в регіоні шляхопроводу тунельного типу.

Як ідеться на сайті Полтавської ОДА, шляхопровід розташований на призначеній для перетину дороги великогабаритної сільськогосподарської техніки та автомобілів місцевих жителів. Його висота становить 5,5 метра, ширина — 9 метрів. Шляхопровід повністю виконано з монолітного залізобетону. На його будівництво було витрачено близько 1000 квадратних метрів бетону і понад 200 тонн металевих арматур. Для цього знадобилося 100 бетонозмішувачів. Довжина траси Дніпро — Решетилівка, яку будують з нуля, — 138,4 км. Ділянка у Полтавській області завдовжки 79 км буде повністю бетонною. Її будівництво планують завершити до Дня Незалежності України. Ще 59 км траси будують у сусідній Дніпропетровській області.

ХАРКІВЩИНА. У Харківській області 2021 року за програмою Президента «Велике будівництво» дорожники відремонтують трасу Пересічне — Березівське з під’їздом до санаторію «Березівські мінеральні води».

Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Харківській області у фейсбуці, загальна довжина ділянки, на якій заплановано ремонт, становить 6,9 км. Тут уже почалися підготовчі роботи. Дорожники розпушують старе асфальтобетонне покриття, проводять земляні роботи, вирубують чагарники.

«Крім виконання робіт на основному проїзді, заплановано відновити та укріпити узбіччя, примикання та з’їзди, очистити смугу відведення від чагарників, нанести дорожню розмітку і встановити нові дорожні знаки», — йдеться у повідомленні.

«Березівські мінеральні води» (Бермінводи) — бальнеологічний питний курорт за 25 км на захід від Харкова. Це один з найстаріших європейських курортів такого профілю.

ДОНЕЧЧИНА. На Донеччині за президентською програмою «Велике будівництво» будують ділянку автомобільної дороги Маріуполь — Урзуф. Тут розпочато роботи із захисту підземних газопроводів високого та середнього тиску поблизу села Бурякова Балка Маріупольського району, що потрапляють у зону будівництва, повідомляє Донецька обласна держадміністрація. Зазначено, що роботи на ділянці 3,8 км почалися у серпні 2020 року і тривають досі. На сьогодні укладено 90% земляного полотна, 1500 метрів дренажного шару, виконують роботи з укладання бордюрних каменів. Кошторисна вартість ремонту становить майже 161 мільйон гривень. Роботи виконує підрядна організація ТОВ «Славдорбуд».

Відділ регіональних проєктів

і кореспондентської мережі

«Урядового кур’єра»