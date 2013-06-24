Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив:

2023-й почався з масованих ворожих атак на наші енергооб’єкти. Ворог пошкодив або окупував 50% нашої енергосистеми. У червні країна-терорист знищила Каховську ГЕС, вчинивши колосальний екоцид і створивши загрозу для роботи окупованої Запорізької АЕС. Сама ж ЗАЕС цього року пережила вже восьмий блекаут.

росія завдала і продовжує завдавати надзвичайних випробувань нашій енергосистемі.

Але Україна вистояла. Ми втримали систему. Ми зберегли світло для людей. Вже у лютому припинилися обмеження в електропостачанні. А це вплинуло не лише на добробут кожної української родини, а й дало поштовх зростанню економіки.

Яким би не був важким цей рік, поділюся досягненнями та успіхами, які дають впевненість у нашій подальшій Перемозі.

- Наймасштабніша за всю історію ремонтна кампанія на енергооб’єктах. Менш ніж за рік ми підготували до опалювального сезону близько 16 ГВт потужностей, зокрема відновили та додали до енергосистеми 2,2 ГВт у тепловій та гідрогенерації.

- Прорив в атомній енергетиці. Цього року у світі з’явився новий вид ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-440, який виробила компанія Westinghouse за участі фахівців нашого «Енергоатому». Це – важливе надбання, яке руйнує російську монополію на ринку і дозволяє відмовитися від ядерного палива виробництва країни-терориста. Новий вид палива вже завантажено в енергоблок однієї з наших АЕС, який успішно працює. «Енергоатом» і Westinghouse також уклали угоду про закупівлю обладнання для енергоблока № 5 Хмельницької АЕС, який будуватиметься за американською технологією АР1000. Це - одна з найпрогресивніших технологій в атомній енергетиці, яка дає можливість підтримувати системи безпеки атомних станцій навіть у разі блекаутів і відсутності дизель-генераторів або інших систем живлення.

- Україна - в Раді керуючих МАГАТЕ. Будемо використовувати відповідний статус для розширення повноважень МАГАТЕ, напрацювання реальних механізмів дотримання державами правил ядерної і радіаційної безпеки та, звісно, деокупації нашої ЗАЕС.

- Успішна енергетична євроінтеграція. Українська енергомережа стала повноцінною частиною європейської мережі. Україна та Польща розширили можливості для обміну електроенергією завдяки спільній лінії електропередачі протяжністю майже 400 км. Також на наш запит було збільшено пропускні спроможності для імпорту електроенергії до 1,7 ГВт. Наступний етап - повернення України до переліку європейських експортерів електроенергії.

Ми продовжуємо курс на інтеграцію наших енергетичних ринків з європейськими. Ухвалено закон щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках (REMIT). Здійснюється активна робота з підготовки законодавчих пропозицій щодо імплементації Четвертого енергетичного пакету - «Чиста енергія для всіх європейців» та підготовка Національного енергетичного і кліматичного плану.

- Оператор газових сховищ «Укртрансгаз» пройшов сертифікацію відповідно до нових правил ЄС, що дало можливість іноземним трейдерам закачати у наші газові сховища понад 3 млрд кубів газу від нерезидентів. Це потужний сигнал про довіру та готовність розвивати співпрацю. В умовах, коли європейські сховища газу фактично заповнені, ми готові надавати свої потужності.

- Завершено процес деолігархізації газорозподільних мереж - під контроль держави перейшли вже 27 газорозподільних підприємств. Це запорука безперебійного газопостачання в умовах війни.

Завершено корпоратизацію «Енергоатому», у межах реформи корпоративного управління сформовано Наглядову раду Оператора газотранспортної системи України. Це ключові державні енергетичні підприємства, корпоративні реформи в яких надважливі для впровадження міжнародних стандартів управління, відкриття додаткових можливостей для залучення значних інвестицій та розвитку відповідних галузей.

Наша амбітна мета – перетворити Україну на європейський хаб чистої енергії. Ці завдання закріплені в Енергетичній стратегії до 2050 року, яку ми також представили цьогоріч.

Ці перемоги – результат роботи тисяч людей: енергетиків, військових, дипломатів і, звісно, наших міжнародних партнерів.

Цю підтримку ми відчуваємо щодня. У Фонді підтримки енергетики накопичено понад 400 мільйонів євро внесків та зобов’язань. За рік ми отримали 825 вантажів гуманітарної допомоги від 35 країн. Вдячний усім партнерам, колегам, які у цій боротьбі України за існування, стали з нами пліч-о-пліч.

Не плекаю зайвих ілюзій: у 2024 році нас чекає чимало випробувань. Але точно знаю, що енергетики не мають ані страху, ані відчаю. Тому попереду не лише випробування, а й Перемоги.

Бережіть себе. Вірте в ЗСУ та енергетиків.

Адже світло завжди перемагає темряву!