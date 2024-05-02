Із початку 2024 року було облаштовано 337 захисних споруд цивільного захисту у всій Україні, з них 13 — нове будівництво, 27 — модульні укриття, решта — реконструкції та ремонти. Загальна вартість цих робіт сягає 384,8 мільйона гривень. Тож протягом 2023-го та 2024 року приведено до належного стану 7165 укриттів. На це витрачено понад 9 мільярдів гривень.

Про ці підсумки роботи розповів начальник управління з питань координації діяльності з утримання фонду захисних споруд цивільного захисту Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Санжара. Він взяв участь у заході Національної кампанії моніторингу укриттів від Групи громадського моніторингу «Озон» Центру громадянських свобод, що відбувся 30 квітня в Києві.

Нагадаємо, уряд доручив міністрові з питань стратегічних галузей промисловості Олександрові Камишіну контролювати та координувати приведення укриттів України до належного стану. Відтоді Мінстратегпром здійснює координацію цього процесу.

«Протягом першого кварталу цього року з ініціативи Мінстратегпрому запрацював координаційний штаб. Це тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів. Перше засідання відбулося 6 лютого. Штаб об’єднує всі установи, організації й відомства, задіяні у процесі приведення укриттів до належного стану. Так їхня співпраця стала тіснішою, а поточні питання вирішують оперативніше», — сказав Олександр Санжара.

Також на початку року було введено в дію чатбот. Через нього можна швидко повідомити про будь-яку проблему з укриттям. У режимі реального часу представники міністерства опрацьовують заявки та передають інформацію відповідальним установам.

Нині вже 7486 людей встановили бот, було проведено 41 410 сесій, опрацьовано 2109 заявок.

На платформі #Залізне укриття регулярно оновлюється інформація про кількість облаштованих укриттів та стан робіт окремо щодо кожноuj.

Загалом протягом 2024 року заплановано привести до належного стану 2021 укриття. З них 1684 — у процесі виконання. Загальна сума всіх робіт становитиме 8810 мільярдів гривень.

Кампанію моніторингу доступності та базової якості захисних споруд цивільного захисту ініціатива «Озон» проводила з вересня по грудень 2023 року. Досліджували укриття в містах Київ, Луцьк, Львів, Черкаси, Миколаїв, Одеса та Шостка (Сумська область). Така кампанія проходить уже вдруге.

«Ми почали моніторинг укриттів, щоб допомогти владі побачити головні проблеми, які стосуються доступності та базової якості укриттів, і допомогти їх розв’язати. Реальність така, що маємо багато проблем з доступністю, і сюди належить широкий спектр питань: від якісного інформування до зручних входів для маломобільних груп населення. Порівнюючи підсумки 2022-го і 2023 року, бачимо певні позитивні зміни: влада на місцях працює і відкриває укриття, але роботи ще багато», — сказала керівниця групи громадського моніторингу «Озон» Іванна Мальчевська.

Джерело: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості