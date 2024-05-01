Рік тому введення в дію платформи Bravel стало дуже своєчасним і правильним рішенням

У квітні 2023 року з ініціативи Міністерства цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних сил, Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерством економіки та Радою національної безпеки і оборони було створено кластер оборонних технологій Brave1.

«Головна мета Brave1 — створити fast­track для розвитку оборонних технологій. Щоб виробники могли одержати підтримку на будь­якому етапі реалізації розробки — від ідеї до кодифікації, а на фронті з’являлися технології, які змінюють перебіг війни. Brave1 став єдиною точкою входу для всіх учасників defense tech галузі, які працюють над технологічними рішеннями. І за рік на платформі defense tech кластера вже зареєстрували понад 1600 розробок. Рухаємося до стратегічної мети Brave1 — зробити Україну лідером світового ринку оборонних технологій», — розповів віцепрем’єр­міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За перший рік роботи на платформі Brave1 українські розробники зареєстрували понад 1600 розробок за 12 пріоритетними вертикалями, які визначив Генштаб. Серед найбільш актуальних та масових:К300+ — щодо БпЛА; 200+ розробок роботизованих наземних комплексів (НРК); 200+ — щодо штучного інтелекту; 100+ засобів радіоелектронної боротьби та розвідки (РЕБ/РЕР)

Уже 60 розробок кодифіковано згідно зі стандартами НАТО. Це відкриває шлях до контрактування через державні інституції.К

«До появи Brave1 в Україні не було єдиної точки входу для defense tech виробників. Як наслідок, вони стикалися із проблемою нескінченних бюрократичних процедур, які тривалістю та складністю гальмували велику кількість розробок ще на ранніх етапах. Ми у Brave1 розв’язуємо цю проблему, надаючи розробникам супровід проєктів на всіх етапах їх реалізації та фінансуючи найперспективніші з них. Наша мета — максимально швидка поява сучасних технологічних рішень та застосування їх у війську», — розповіла Наталія Кушнерська, керівниця кластера Brave1.

Розвиток ринків defense tech

Робота Brave1 сприяла відкриттю ринків технологічних рішень щодо РЕБ/РЕР та НРК.

Від моменту запровадження напряму РЕБ/РЕР у Brave1 кількість розробок зросла вдесятеро — до понад 100. Сам ринок засобів РЕБ нині формують понад 50 українських компаній різних рівнів.

Щодо ринку НРК, то зараз на платформі зареєстровано понад 200 розробок, 50 з яких уже пройшли випробування на полігоні. Ідеться про використання НРК у таких царинах, як логістика, евакуація, мінування, розмінування, спостереження й вогневе ураження. На ринку ж працюють понад 60 компаній.

«Шлях до перемоги в цій війні — defense tech. Розробки, що бережуть людей, винахідливі технологічні рішення — те, на що ми робимо ставку в розвитку українського ОПК. Щоб відшукати якнайбільше таких розробок, підібрати найкращі й допомогти їх втілити, потрібна інфраструктура. Саме тому ми разом створили Brave1 — можливість для підприємців започаткувати бізнес в оборонній галузі. І це працює. Упевнений: далі буде ще більше роботи, але й ще кращий результат», — кажеК міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Пошук нових рішень

Кластер відкрив шлях кампанії з пошуку технологічних рішень та розробників на таких напрямах: протидія та ураження FPV і комерційних дронів, створення БпЛА, здатного перехоплювати ворожі розвідувальні дрони ZALA, «орлан», SuperCam та інші.КЦе ті рішення, яких нагально потребують українські військові й від яких залежить успіх України у відбитті російської збройної агресії. Brave1 фокусується на тому, щоб оперативно реагувати на запити військових і надавати їм необхідні рішення в найкоротші строки.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, в сучасному воєнному конфлікті технологічна перевага відіграє ключову роль. «Використання передових технологій вирішальне для безпеки й ефективності наших військових. Вагоме значення мають роботизовані наземні комплекси. Понад пів сотні сучасних новинок уже пройшли випробування на полігонах. Очікуємо на пропозиції засобів із протидії дронам, радіоелектронної боротьби, розвитку систем для розмінування. Цей напрям досліджень може забезпечити перевагу над ворогом і дасть змогу побудувати сильну високотехнологічну армію України», — заявив він.

Партнерство заради розвитку

Також Brave1 налагодив співпрацю між українськими виробниками та закордонними й вітчизняними інвесторами, зацікавленими в інвестиціях в український defense tech. Нині кластер працює з понад 60 інвестиційними партнерами, які інвестували або виявляють зацікавленість до українських розробок.

«Потенціал defense tech дає змогу напряму стати одним із драйверів економічного зростання країни. У нас є змога розробляти військову продукцію, виготовляти її й одразу ж випробовувати в бойових умовах. Сучасні українські розробки вже привернули увагу світу своєю ефективністю. Введення в дію рік тому платформи Brave1 стало дуже своєчасним і правильним рішенням, яке дало змогу максимально пришвидшити шлях розробок від ідей до практичного втілення», — переконана перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.К

За перший рік роботи команда Brave1 розвинула співпрацю із профільними асоціаціями виробників оборонних технологій зі США, Франції, Італії, Чехії, Бельгії, Данії, Естонії, Великої Британії та багатьох інших країн. Brave1 відкритий до співпраці з усіма міжнродними компаніями, фондами й державними інституціями, які прагнуть розвивати український defense tech.К

Джерело: Міністерство цифрової трансформації