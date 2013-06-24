Сьогодні, 21 червня 2022 року, розпочинається другий етап підтвердження участі в основній сесії НМТ. Про це нагадав Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Для цього з 21 червня до 7 липня 2022 року на інформаційній сторінці у спеціальній формі потрібно вибрати із запропонованого переліку назву населеного пункту, де зручніше буде складати тестування незалежно від того, де перебуватиме учасник у період проведення основної сесії, ーв Україні чи за кордоном.

Важливо! Якщо кількість вступників, які хочуть складати тестування в певному місті, перевищуватиме кількість робочих місць, що можуть створити організатори для проходження тестування, то після заповнення цих місць місто стане недоступним для вибору у випадному списку.

Крім того, кількість робочих місць для учасників у закордонних тимчасових екзаменаційних центрах було створено з урахуванням даних першого етапу реєстрації, а також можливостей закордонних партнерів.

Якщо маєте можливість визначитися з містом тестування, не відкладайте до останнього моменту, щоб не довелося вибирати з-поміж доступних міст через збільшення учасників у необхідному місті.

Завантажити запрошення-перепустку можна буде тільки після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ (після 12 липня). У перепустці буде зазначено дату, час і місце основної сесії.

Вступникам, які з 20 травня до 7 червня підтвердили участь у НМТ і хотіли б скласти тестування в додаткову сесію, потрібно пропустити другий етап вибору місця проходження НМТ під час основної сесії, а підтвердити участь у додатковій сесії і протягом із 8ー18 липня вибрати із запропонованого переліку країну/місто, де бажають пройти тестування.

Основна сесія НМТ проходитиме у 21 області України та м. Києві та містах 23 країн. У додаткову сесію учасники зможуть скласти тестування також у Фінляндії (місто Гельсінкі) й Люксембурзі (місто Люксембург), США (місто Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, та місто Сакраменто, штат Каліфорнія), Словенії (місто Марібор), Німеччині (місто Берлін), Швейцарії (місто Берн).

Нагадаємо, у Німеччині НМТ буде проходити в університетах.