У серпні до Києва на зустріч із Президентом Володимиром Зеленським має приїхати канцлерка Німеччини Анґела Меркель. Про це сказав радник глави Офіса президента Михайло Подоляк у коментарі LIGA.net.

Візит готують на робочому рівні. Меркель і Зеленський обговорюватимуть переговори на Донбасі, а також питання в газовій сфері.

"22 серпня дійсно відбудеться візит Анґели Меркель в Україну. Це підтвердила німецька сторона. Зараз візит готують на робочому рівні. У нас немає сумнівів, що він буде вельми змістовним. Тематичне наповнення візиту прозоре. Це й питання переговорів про мир на Донбасі, і щодо безпеки в ширшому сенсі, зокрема й у газовій сфері", – сказав Подоляк.

Пізніше прессекретар президента Сергій Никифоров також підтвердив інформацію про візит. "Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання", - написав він у Facebook.

ДОВІДКА "УК"

"Північний потік – 2" проходить із Росії в Німеччину через Балтійське море. Завдовжки 1234 км. У грудні 2019 року будівельні роботи зупинили через запровадження санкцій США, проте їх відновили наприкінці 2020-го.

Президент Росії Владімір Путін 4 червня 2021 року оголосив про завершення прокладання труб першої нитки газопроводу. Другу нитку планували добудувати за два місяці. За словами президента РФ, Газпром готовий до заповнення трубопроводу газом.